Die MWG-Wohnungsgenossenschaft hat ihren neuen Hauptsitz, das MWG-Forum, am Breiten Weg in Magdeburg eröffnet. Fast alle Unternehmensbereiche sind nun unter einem Dach vereint, was Synergien schafft und den Genossenschaftlern ein Haus der offenen Türen bietet. Die Architektur des Gebäudes, geprägt durch Lichtbänder und viel Glas, symbolisiert Offenheit und Kommunikation.

Eigangshalle des neuen MWG-Forum Gebäude Foto: MWG-Forum

Das MWG-Forum ist ein Treffpunkt für Mitglieder, Mieter, Magdeburger und MWG-Mitarbeiter, ein Ort des Austauschs und der Begegnung. Neben der Verwaltung und Vermietung sind auch die Spareinrichtung, der Nachbarschaftsverein, die Stiftung und der Immobilienpartner hier untergebracht. Modernste Arbeitsbedingungen, wie eine Chill- und Play-Lounge, eine Bibliothek und ein Duschbereich, bieten Komfort für die Mitarbeiter. Das „DECK13“, ein Veranstaltungsraum mit Dachterrasse, ist ein Highlight des Gebäudes und kann für verschiedene Events gebucht werden.

Die ersten Kunden des MWG-Forum Foto: MWG-Forum

Mit dem neuen Forum setzt die MWG ein Zeichen für mehr Präsenz, Offenheit und verbesserten Service im Herzen von Magdeburg.

MWG Logo Foto: MWG-Forum

www.mwg-wohnen.de