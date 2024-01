Zum 32. Mal wurden am Dienstagabend die „Magdeburger des Jahres“ gekürt. Die besondere Veranstaltung stellt engagierte Elbestädter in den Mittelpunkt. Die Leser der Volksstimme kürten Stefan Perlbach zum Sieger. In seinem Ehrenamt engagiert er sich für den Verein „Hilfe für Helfer in Not“. Die Wahl wurde präsentiert von der Magdeburger Wohungsgenossenschaft (MWG) .

Magdeburg. 450 Gäste waren bei der großen Gala im Magdeburger Alten Theater dabei - unter ihnen auch Oberbürgermeisterin Simone Borris und Marco Fehrecke, Geschäftsführer der Mediengruppe Magdeburg, zu der die Volksstimme und der General-Anzeiger gehören.

Bei der Wahl zum Magdeburger des Jahres stehen Menschen im Mittelpunkt, die sich ehrenamtlich für andere einsetzen, sich um die Stadtentwicklung verdient machen und Projekte zum Wohle von Magdeburgern umsetzen. Diesen Personen eine Bühne zu geben, ist Ziel der jährlichen und traditionellen Aktion der Volksstimme, die mittlerweile seit 1992 engagierte Magdeburger sucht, findet und auszeichnet. Dabei ist bereits der Sprung auf die Kandidatenliste eine Auszeichnung, die durch die Leserabstimmung noch einmal eine besondere Bedeutung und Spannung bekommt.

Volksstimme Leser wählen den Magdeburger des Jahres 2023

Die Reihenfolge der Ehrung wurde von den und Lesern der Volksstimme festgelegt: Seit Ende November hatten sie sich an der Abstimmung beteiligen können: Per Stimmkarte, im Wahllokal der Spareinrichtung der MWG am Alten Markt, im Medien-Punkt der Volksstimme an der Goldschmiedebrücke, per E-Mail oder über das Web. Insgesamt sind stolze 4.465 Stimmen eingegangen.

23,8 Prozent der Leserstimmen entfielen auf Stefan Perlbach. In seinem Ehrenamt engagiert er sich für den Verein „Hilfe für Helfer in Not/Polizei-Feuerwehr-Rettungsdienst“. Dieser kümmert sich um Einsatzkräfte, die beispielsweise mit belastenden oder traumatischen Situationen konfrontiert worden sind und das Erlebte nicht mehr selbst verarbeiten können und Hilfe benötigen. Das tun sie bei Bedarf vor Ort oder, wenn der Einsatz schon beendet ist, in Einzelinterventionen oder in Gruppen.

Unter der 450 Gästen waren unter anderem auch Oberbürgermeisterin Simone Borris und Marco Fehrecke, Geschäftsführer der Mediengruppe Magdeburg. Foto: Uli Lücke

Die Laudatio auf Perlbach, hielt Ivar Lüthe, stellvertretender Lokalchef der Magdeburger Volksstimme. Auch die anderen Magdeburger des Jahres wurden mit Blumen und Skulpturen gewürdigt. Die Laudationes hielten – den Traditionen der Ehrung zu den Magdeburgern des Jahres folgend – auch dieses Mal die Redakteure der Volksstimme Lokalredaktion. Zweiter Sieger der Leserwahl wurde Carina Kröber, die für ihr Schwimmprojekt mit indischen Studenten ausgezeichnet wurde. Nachdem ein junger Inder bei einem Unfall ertrunken ist, suchte sie Unterstützer, um Studierenden, die bislang nicht schwimmen konnten, entsprechende Fähigkeiten zu vermitteln. Dabei ging es mit Blick darauf, dass die an den Kursen Teilnehmenden aus dem Ausland stammten, auch darum, ein Zeichen der Willkommenskultur zu setzen.

Auf den dritten Platz wurden die Organisatoren des Mittelalterfestes „Spectaculum Magdeburgense“ gewählt. Mirko Stage, Manuela Nord und Michael Dauer vom Verein Kulturszene Magdeburg haben ein Festival ins Leben gerufen, das die Besucher in eine andere Zeit entführt. Dem Organisationstrio ist es gelungen, eine Mischung aus Unterhaltung, Kulinarik und Bildung zu bieten, die jährlich zu Pfingsten Besucher aus ganz Deutschland nach Magdeburg lockt.

Doch die Gala bot noch mehr. Umrahmt wurde die Ehrung mit einem bunten Programm, durch das Anja Guse als Mitglied der Volksstimme-Chefredaktion und der Magdeburger Lokalchef Rainer Schweingel führten. Die beiden begrüßten auf der Bühne des Alten Theaters eine Reihe von Gästen, die mit ihren Beiträgen zum Gelingen des Abends beitrugen.

Dieter „Maschine“ Birr simmte das Publikum musikalisch auf den Abend ein. Fotos (3): Uli Lücke

Gleich Zu Beginn war Dieter „Maschine“ Birr mit von der Partie. Mit den beiden Titeln „Lebenszeit“ und „Eisbären“ stimmte er kurz nach 18 Uhr das Publikum auf den Abend ein. Als Zugabe gab es „Alt wie ein Baum“, bei dem die Gäste Textsicherheit bewiesen. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch die Tuchseilakrobatin Shardelle und Lena Engemann. Die Magdeburger Sängerin hatte im Sommer auf dem Domplatz beim Konzert von Apache einen Song mit dem Rapper singen dürfen.

Die Volksstimme sucht seit 1992 die Magdeburger des Jahres und hatte bisher mehr als 300 Kandidaten auf der Liste. Erste Siegerin war die Schwimmerin Dagmar Hase vom SC Magdeburg.