Die Magdeburger Wohnungsgenossenschaft, kurz MWG , gehört in Magdeburg zu den größten Wohnungsvermietern. Mehr als 9000 Wohnungen werden in den Stadteilen Nord, Mitte und Süd von der MWG vermietet und verwaltet. Seit 2009 geht die MWG zudem neue Wege. Unter dem Stichwort MWG-Spareinrichtung ermutigt die Genossenschaft Kapitalanleger ihr Geld in den lokalen Wohnungsbau zu investieren und dafür attraktive Zinsen zu kassieren. Derzeit liegt der Zinssatz der MWG-Spareinrichtung bis zu 4 Prozent pro Jahr.

Die MWG-Spareinrichtung in Magdeburg am Alten Markt 2. Hier beraten die Mitarbeiter interessierte Geldanleger.

Seit der Eröffnung der MWG-Spareinrichtung vor 14 Jahren ist bereits eine Investitionssumme von über 112 Millionen Euro zusammengekommen. Allein in diesem Jahr wurden 14 Millionen Euro längerfristig angelegt. Die Beratung für Sparer findet in der MWG-Beratungsstelle in Magdeburg am Alten Markt 2 statt. Hier erfahren Interessierte alles über folgende Sparprodukte:

Zinshoch bei der MWG-Spareinrichtung

MWG-Aufsichtsräte lassen sich gern vor Ort über den Stand der Dinge informieren. So besuchte der Finanzausschuss die MWG-Spareinrichtung.

Die Mitarbeiter der Spareinrichtung Monika Rothmann, Lutz Kammann und Leiterin Beate Nieke informierten den Aufsichtsrat und Finanzausschussvorsitzenden Ingolf Mehl, Aufsichtsratsvorsitzende Marion Hannebohm, Vorstand Dr. Andreas Hartung sowie die Aufsichtsräte Matthias Kruppa und Gitte Jahn (v. l.). Foto: Stefan Deutsch

Denn das Auf und Ab der Zinsen hat in den vergangenen Jahren zu Verunsicherung bei den Sparern und zu Umverteilungen von Spareinlagen geführt. Musste man für größere Anlagesummen anderswo Geld für die Verwahrung zahlen, bot die Spareinrichtung interessante Zinsmodelle. Mittlerweile hat sich das Blatt gewendet, die Zinsen steigen und manch ein privates Kreditinstitut sorgt mit befristeten Lockangeboten für Neukunden.

Die Investitionen der MWG-Spareinrichtung fließen in den lokalen Wohnungsbau in Magdeburg wie hier in der Küferstraße/Weinbergstraße. Foto: MWG

Die MWG-Spareinrichtung hat darauf reagiert. Nach den beiden Zinserhöhungen 2023 locken aktuell bis zu 4 Prozent Zinsen p.a.. Beate Nieke: „Seit dem 1. Juni 2023 bemerken wir eine verstärkte Kundennachfrage nach Festzins-Angeboten.“ Die MWG habe sich als beständiger, lokaler Partner einen Namen gemacht. Wer einen langfristigen Partner vor Ort, eine sichere Geldanlage und Nachvollziehbarkeit der Geschäftstätigkeit sucht, finde in der Spareinrichtung die richtigen Ansprechpartner. Die Attraktivität kann man an Zahlen ablesen: Allein in diesem Jahr sind rund 14 Millionen Euro längerfristig angelegt worden.

4500 Sparer bei der MWG-Spareinrichtung

MWG-Vorstand Dr. Andreas Hartung berichtete von 4.500 Sparern, die seit Eröffnung der Spareinrichtung 2009 über 112 Millionen Euro angelegt haben. Die MWG-Aufsichtsratsvorsitzende und die MWG-Aufsichtsräte resümieren, wie wichtig persönliche Beratung vor Ort ist: Wer sehen kann, wie und wofür sein Geld in Magdeburg angelegt wird, kann die Geschäftstätigkeit der Spareinrichtung viel besser einordnen und verstehen.

Kontakt am Alten Markt 2

Öffnungszeiten:



Mo-Fr 9-12 Uhr, Di+Do 13-18 Uhr, jeden 1. Samstag im Monat 9-12 Uhr

E-Mail: Kontakt@MWG-Sparen.de

www.MWG-Sparen.de

Tel. 0391 – 56 98 333