Altersgerecht und am Puls der Stadt / H+Z hat's möglich gemacht. Die eigenen vier Wände ruhig gelegen und trotzdem mit allen Annehmlichkeiten, die das Leben in einer Stadt bietet? Geht nicht? Geht doch!

Am Standort „Hinter der Mühle“ in Stendal errichtete die H+Z Baugesellschaft mbH eine Eigentumswohnanlage mit sieben unterkellerten Mehrfamilienhäusern.

Stendal (rh). Am Standort „Hinter der Mühle“ in Stendal, also nur ein Katzensprung bis zur Innenstadt, errichtete die H+Z Baugesellschaft mbH seit dem Jahr 2016 eine Eigentumswohnanlage mit sieben unterkellerten Mehrfamilienhäusern. Auf rund 5.000 m² Fläche sind trotz Herausforderungen wie Corona und die damit einhergehenden Probleme sieben Wohnhäuser mit insgesamt 42 Wohneinheiten entstanden, die eine Wohnfläche von insgesamt rund 4.000 m² bieten.

Altersgerecht, modern und effizient

Das Besondere an den altersgerechten Wohnungen, die alle über einen Balkon bzw. eine Terrasse verfügen ist zudem, dass sie alle über einen Aufzug, der auch im Keller hält, erreichbar sind. Natürlich gibt es Stellplätze, auf Wunsch auch mit Carport. Dies bezieht sich übrigens auf alle Mehrfamilienhäuser. Die Neubauten werden dem neuen Gebäudeenergiegesetz gerecht und werden alle effizient über Fernwärme durch das Blockheizkraftwerk der Stadtwerke Stendal beheizt–natürlich als

Fußbodenheizung. Außerdem gibt es zum eigenen Kellerraum zusätzlich noch Gemeinschaftskeller in jedem Haus mit je einem Waschmaschinen- und Trocknerplatz pro Wohnung und einem großzügigem Fahrradkeller.

Auf Wunsch mit Ladeinfrastruktur

Auch beim aktuellen Thema der elektrischen Mobilität hat H+Z vorgesorgt. Auf Wunsch kann jedem Eigentümer die Ladeinfrastruktur mit der sogenannten Wallbox zur Verfügung gestellt werden. Heißt, man kann sein E-Auto zu Hause laden. Apropos Laden. Das Laden von Internetseiten dürfte in den neuen vier Wänden ultraschnell funktionieren, ist das Baugebiet doch nicht nur mit einer eigenen Erschließungsstraße versehen, sondern auch mit modernem Glasfaser erschlossen.

Zuletzt wurden auch die Außenanlagen hergerichtet, Bäume und Büsche gepflanzt sowie Rasen gesät. In diesem Zuge überreichte H+Z-Geschäftsführer Thomas Kuhlmann den Eigentümer-Vertretern kürzlich auch ein Care-Paket zur Gartenpflege.

Aktuell nur noch eine Wohnung zu haben

Von den insgesamt 42 Wohneinheiten sind bis auf eine Wohnung alle verkauft. Aktuell ist nur noch eine einzige 3-Raum-Wohnung zu erwerben. Dabei handelt es sich um eine 86m² große Eigentumswohnung im Erdgeschoss mit Terrasse. Die Wohnung wird schlüsselfertig (ohne Maler-und Bodenbelagsarbeiten) übergeben. Bei der Auswahl der Fliesen und der Badausstattung kann der Käufer mitbestimmen. Interessierte melden sich einfach beim der H+Z Baugesellschaft.

„Ureinwohner“ bedanken sich

Zum 30-jährigen Firmenjubiläum überreichten die dankbaren Eigentümer des ersten Bauabschnitts Thomas Kuhlmann, Chef der H+Z Baugesellschaft mbH, einen Brief, in dem sie sich für die hervorragende Qualität ihrer Immobilien bedanken. Als Überraschung gab es ein Präsent der

besonderen Art – ein Ortsschild mit der Aufschrift „Kuhlmann City“. „Wir möchten uns bei allen Baubeteiligten recht herzlich für die tolle Arbeit bedanken und wünschen den stolzen Eigentümern eine tolle Zeit in Ihren neuen Wohnungen im Wohnquartier „Hinter der Mühle““, erklärt Kuhlmann.

Übrigens Jubiläum. Nach 30 Jahren Bautätigkeit in und um Stendal hat der Senior der H+Z Baugesellschaft sich und den Firmenangestellten ein besonderes Geschenk erarbeitet. Ein Buch zur Firmengeschichte mit vielen großen und kleinen Bauvorhaben die in dieser Zeit entstanden sind (siehe Foto unten Mitte).