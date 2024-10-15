Alle Kunden können sich freuen! Denn am Montag, den 29.09.2025 um 07:00 Uhr eröffnet NORMA in 39279 Loburg, Münchentor 33 ihre neu gebaute Filiale

Loburg. Das bei allen Kunden so beliebte NORMA-Prinzip „Mehr fürs Geld“ ist seit über 60 Jahren bewährt. Beste Lebensmittel zu Niedrigpreisen, frisches Obst und Gemüse aus der eigenen Region und zu jeder Jahreszeit die aktuellsten Nonfood- Artikel. Das gilt ab sofort auch in der neuen NORMA Filiale.

Die mit Spannung erwartete Eröffnung in Loburg beschert jetzt allen Kunden die typischen großen NORMA-Vorteile für die ganze Familie: in einer modernen Atmosphäre macht das Einkaufen auf über 1.200m² einfach Spaß.

Die NORMA Garantie hierbei: Keine Kompromisse bei der Qualität!

Gleich zur Eröffnung wird es für alle Kunden eine ganze Reihe von besonders attraktiven Schnäppchen und Sonderaktionen geben. Zusätzlich gibt es beim Glücksrad Einkaufsgutscheine zu gewinnen.

Wie sehr sich das Warten gelohnt hat, macht der Gang durchs Geschäft rasch klar: Alles ist hell und modern eingerichtet, die gesamte Technik vom Licht bis zur Kasse ist auf dem neuesten Stand und bereit, das Einkaufserlebnis bei NORMA noch attraktiver zu gestalten.

NORMA - Qualitätsgarantie

Was die Qualität aller Produkte angeht, werden keine Kompromisse gemacht! Kein Wunder, dass viele Artikel, insbesondere die NORMA Eigenmarken, das bekannte Prüfsiegel der „Stiftung Warentest“ sowie „Öko-Test“ und „DLG“-Auszeichnungen tragen.

Titelbild Eröffnungsprospekt NORMA Loburg

Sehen Sie HIER die aktuellen Eröffnungsangebote.

NORMA – aktuelle Werbung

Die moderne Filiale bietet ein Grundsortiment von mehr als 1.000 Lebensmitteln und Produkten des täglichen Gebrauchs. Ergänzt wird das umfangreiche Sortiment durch ein wöchentlich wechselndes Angebot an nützlichen Aktionsartikeln. Die Palette reicht von Elektroartikeln, Spielwaren, Kleinmöbel, Werkzeug, Baumaterialien, Gartenartikel, KFZ-Zubehör, Haushaltswaren bis hin zu Textilien, Schuhen, Schreibwaren und Pflanzen.

Ihr Vorteil: Absolute Frische, gerne direkt aus der Region

Frische bei Lebensmitteln wird bei NORMA natürlich ganz großgeschrieben! Die Kunden finden jeden Tag aufs Neue eine hervorragende Auswahl an Obst, Gemüse und Schnittblumen in Spitzenqualität zu besonders günstigen Preisen. Obst und Gemüse werden täglich frisch geliefert. Zusätzlich finden die Kunden im wöchentlichen Wechsel sonderplatziert frische Obst- und Gemüseartikel aus Ihrer Region. Alle heimischen Obst- und Gemüseartikel wechseln sich bei NORMA je nach Saison mit exotischen Südfrüchten sinnvoll ab. Wir halten es für gut und richtig, dass zur Lebensmittelvielfalt viele regionale Produkte gehören. Im Sortiment „Qualität aus unseren Landen“ erkennen Frischegenießer blitzschnell, woher der gewünschte landestypische, unverfälschte Geschmack kommt.

NORMA - Backwaren: Ofenfrisch und knackig

Leckere Backwaren in bester Qualität und nach traditioneller Rezeptur: Für alle NORMA-Kunden geht das kinderleicht: Die neue Filiale wurde mit einer hochwertigen Backstation ausgestattet, welche mehrmals täglich eine Vielzahl an schmackhaften und ofenfrischen Brötchen, Broten und Süßgebäcken zubereitet.

NORMA - Das große Kühl- und Tiefkühlsortiment

Besonders attraktiv ist das große Kühlwarensortiment bei NORMA. Hier sind zahlreiche Artikel, wie Wurst, Käse, Fisch, Tiefkühlspezialitäten, gesundes Gemüse und vieles mehr zu äußerst niedrigen Preisen zu finden. Achten Sie auch auf unseren Aktionsblock im Kühlbereich und das To-Go-Regal. Dass auch hier durchgehend auf die Qualität geachtet wird, versteht sich von selbst, denn die NORMA - Einkäufer stellen höchste Ansprüche an alle Lieferanten.

Frisches Fleisch in bester Qualität

Bei dem saisonal wechselnden Frischfleischangebot legt NORMA Wert auf höchste Qualität und Rückverfolgbarkeit. Im Sortiment sind Geflügel-, Rind- und Schweinefleischartikel. Jeden Montag und Freitag sind besonders attraktive Frischfleischaktionsartikel im Angebot.

NORMA – „Mein Weinexperte“

Im Weinregal finden die Kunden neben einer großen Vielzahl an ausgewählten Weinsorten verschiedener Herkunftsländer auch viele regionale Weinsorten.

Zahlreiche von NORMA angebotene Rot- und Weißweine wurden mit Gold- und Silbermedaillen prämiert. Darüber hinaus bietet der international ausgerichtete Discounter sowohl in seinem Standardsortiment als auch in seinen wöchentlichen Werbeaktionen Weine an, die im Fachmagazin „Die Weinwirtschaft“ ausgezeichnet wurden.

Mit der neuen NORMA-Filiale in Loburg bekommen Kunden einfach „Mehr fürs Geld.“

Herzlich Willkommen in der neuen Filiale im Münchentor 33 in 39279 Loburg, die Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet ist