Pyro Games am 10.08.24 in Magdeburg: Es ist das Feuerwerk Spektakel des Jahres. Das traditionelle Duell der Feuerwerker verspricht erneut atemberaubende Momente und spektakuläre Inszenierungen am Nachthimmel über dem Elbauenpark. Feuerwerker aus ganz Deutschland streiten um die Krone für die beste Feuerwerksshow.

Mehr als 5000 Besucher werden am 10. August auf dem Großen Cracauer Anger erwartet. Karten für dieses Event gibt es bei biber ticket und an der Abendkasse. Veranstalter Thomas Fröbe weiß, dass die geladenen Feuerwerkskünstler einen Abend inszenieren werden, der Pyrotechnik in seiner schönsten Form verspricht. Sie kommen unter anderem aus Pirna, Berlin und Halle. Jede Show wird zwischen zwölf bis 15 Minuten dauern. Anschließend stimmen rund 5000 Zuschauer per Beifall ab, wer das Duell der Feuerwerker 2024 gewinnt.

Per Beifall stimmen die Pyro Games Zuschauer über den Gewinner ab. Foto: Tobias Reinke

„Ein wichtiger Bestandteil der Shows ist die Wahl der Songs“, weiß Thomas Fröbe. In diesem Jahr freut er sich deshalb besonders auf die Choreografie nach einem Hit von Ramstein und auf eine Laser-Show nach dem 80-er Jahre-Hit von Kate Bush „Running up that hill.“ Außerdem können sich die Besucher auf eine beeindruckende Trommelshow der Drummer Stamping Feet und auf eine atemberaubende Feuershow der Künstler 360Grad freuen.

Ein weiteres Highlight der Pyro Games ist die Feuershow von 360Grad Foto: Volker Sander-Bottrop

Moderiert wird das Feuerwerks-Spektakel vom Publikumsliebling Toni. Er weiß die Massen in Stimmung zu bringen und interagiert gern mit dem Magdeburger Publikum. Es gibt Familien-, Steh- und Sitzplätze. Karten für die Pyro Games 2024 gibt es bei biber ticket bereits ab 27,35 Euro. Wer im Besitz einer MVB-Karte ist, erhält einen Rabatt von 15 Prozent.

Das Duell der Feuerwerker 2024 am 17.8.24 in Magdeburg mit Feuer- und Lasershow. Foto: Tobias Reinke

Für die Sicherheit aller sorgen Feuerwehrkräfte, Rettungssanitäter und eine großräumige Absperrung der Besucher vom Feuerwerk. Wer die Pyro Games auch in Ferropolis, der Stadt aus Eisen, erleben möchte, sollte sich Karten für den 14. September 2024 sichern. Denn dann findet das Duell der Feuerwerker in Gräfenhainichen statt. Auch hierfür gibt es die Karten bei biber ticket.