Vom 16. bis 25. Januar 2026 öffnet die Grüne Woche in Berlin zum einhundertsten Mal ihre Tore. Auf eine genussvolle Reise nach Sachsen-Anhalt können sich Gäste der Halle 23b begeben. Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze lädt ein, in der Sachsen-Anhalt-Halle die besten regionalen Produkte des Landes zu entdecken. Anlässlich des Jubiläums präsentiert sich das Land auf der internationalen Leitmesse für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau und stellt die kulinarischen Highlights seiner Regionen vor – von der Altmark bis zum Harz, von Saale-Unstrut bis zur Elbe-Börde-Heide, ob süß oder salzig, geräuchert oder frisch – für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Für Minister Sven Schulze bietet die Grüne Woche eine ideale Gelegenheit, die Leistungen der heimischen Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion einem breiten Publikum zu präsentieren: „Unsere regionalen Produkte sind Botschafter für Qualität, Tradition und Trends. Sie spiegeln das Engagement der Menschen wider, die mit Leidenschaft erstklassige Lebensmittel herstellen und immer wieder neu erfinden."

Genießen Sie einzigartige Geschmackserlebnisse aus Sachsen-Anhalt

In der Sachsen-Anhalt-Halle 23b empfängt Minister Sven Schulze gemeinsam mit regionalen Erzeugern und Produzenten Besucherinnen und Besucher. Hier warten handgefertigte Spezialitäten ebenso wie innovative Produkte, die Tradition mit modernen Herstellungsverfahren verbinden.

„Jedes Produkt erzählt eine Geschichte – von den Menschen, die es herstellen, und von der Landschaft, aus der es stammt. Genau das wollen wir den Besuchern näherbringen", betont Minister Sven Schulze.

Die besten regionalen Delikatessen erleben

Erleben Sie die Geschmackswelt Sachsen-Anhalts direkt in der Sachsen-Anhalt-Halle. Handgefertigte Spezialitäten, von Marmeladen und Honig über edle Weine und Biere bis hin zu herzhaften Fleisch- und Wurstwaren, laden zum Entdecken und Genießen ein. Besucher und Besucherinnen haben die Qual der Wahl: lieber eine von Hand zubereitete Suppe aus der Altmark oder eine Straußenbratwurst mit leichter Süße und grober Körnung, ein veganes Eis, das jedem anderen Nachtisch eiskalt die Show stiehlt? Und dazu lieber Highlights von Sekt und Wein aus dem Saale-Unstrut-Tal, deren feine Aromen an die Weinberge der Region erinnern, eine „Secconade“ oder doch lieber einen Abstecher an die Eierlikörbar? Seite 2 von 4 Seiten

Das Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten unterstützt diese Erzeuger nicht nur bei der Präsentation auf der Grünen Woche, sondern fördert auch gezielt die regionale Vermarktung und Wertschöpfung in den ländlichen Räumen.

Aktionstage in der Sachsen-Anhalt-Halle 23b

Entdecken Sie während der Grünen Woche die verschiedenen Regionen Sachsen-Anhalts an speziellen Aktionstagen:

Sa., 17.01.2026: Regionaltag: Altmark

Mo., 19.01.2026: Sachsen-Anhalt-Tag und Sachsen-Anhalt-Abend

Di., 20.01.2026: Regionaltag: Elbe-Börde-Heide

Mi., 21.01.2026: Regionaltag: Harz & Mansfeld-Südharz

Do., 22.01.2026: Regionaltag: Saale-Unstrut

Fr., 23.01.2026: Tag der Landwirtschaft

Sa., 24.01.2026: Regionaltag: Welterberegion Anhalt-Dessau-Wittenberg

Jeder Aktionstag widmet sich einer Region und stellt deren Spezialitäten in den Mittelpunkt. So können Besucher gezielt in die Geschmackswelten der einzelnen Regionen eintauchen und mehr über die Besonderheiten Sachsen-Anhalts erfahren.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich inspirieren!

Die Sachsen-Anhalt-Halle ist mehr als eine Ausstellungsfläche – sie ist ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des Genusses. Minister Schulze und sein Team freuen sich darauf, Ihnen die Vielfalt Sachsen-Anhalts näherzubringen.

