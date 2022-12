Sachsen-Anhalt blickt positiv in die Zukunft

Luther, Händel, Junkers – nur drei Vordenken die große Teile ihres bedeutenden Wirkens in Sachsen-Anhalt vollbracht haben. Was macht dieses Land so besonders? Was gibt den Nährboden für Ideen und Kreativität. Nicht umsonst gilt das Bundesland als Kernland der Deutschen Geschichte, Ursprung der Reformation, Land der Moderne: und ist zwischen Anhalt und Harz ein Land mit reicher Kultur und starker Geschichte.

Ob Himmelsscheibe oder Bauhaus: In dieser Region wurden Jahrhunderte hinweg, kluge Köpfe weltverändernde Ideen entwickelt. Sechs bedeutende Ideen hat die UNESCO als Erbe der Menschheit anerkannt. Das Bundesland besitzt damit eine einmalige Dichte von Welterbestätten.

Doch wie sieht es heute aus? Konnte sich Sachsen-Anhalt über die Jahrhunderte diese Ideenvielfalt bewahren?

Und ob! Auch heute noch gibt es unzählige spannende Projekte und Einfälle zwischen Arendsee und Zeitz.

Im „Zukunftsland Sachsen-Anhalt“ sind die Redakteure der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme diesen modernen Vordenkern auf der Spur. Beispiel gefällig? Die Geschichten reichen von der Lebensmittelforschung an der Hochschule Anhalt, die Forscher sind dort unter anderem „Fleisch“ auf der Spur, welches nicht von Tieren, sondern aus dem Labor stammt. In Uchtspringe setzt das Fachkrankenhaus auf Fachkräfte von den Philippinen und an der Uni Magdeburg wird an „klugen Ampeln“ geforscht, die für weniger Staus sorgen sollen.

Die Region bot über Jahrhunderte Freiräume modern zu denken. Dieser Geist, Neues zu wagen und vorzudenken, wirkt bis heute fort. Das zeigen viele positive Beispiele der Kampagne #moderndenken. Im Magazin „Zukunftsland Sachsen-Anhalt“ stellt die Redaktion große Ideen sowie ihre Protagonisten vor: Menschen, Unternehmen, Vereine, die vordenken, handeln und die Zukunft gestalten. #moderndenken

HIER lesen Sie viele spannende Beiträge aus dem Zukunftsland Sachsen-Anhalt.