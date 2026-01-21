Kalender auf, Marker raus: 2026 wird voll. Von Run Germany, über JOBS HERE bis zur Firmenstaffel und dem hierbleiben JOBEVENT – diese Termine solltet ihr euch merken.

Save the Dates 2026: Diese Events lohnen sich wirklich

Der Kalender füllt sich schneller, als man denkt – vor allem dann, wenn man 2026 nicht nur „irgendwas mit Teambuilding“ plant, sondern echte Erlebnisse sucht. Und zwar nicht nur als Unternehmen, sondern auch ganz privat: für Freundeskreise, Sportgruppen, Studierende, Berufseinsteiger:innen oder alle, die Lust auf Austausch, Challenge oder einfach ein Highlight in der Region haben.

Denn in Magdeburg und Sachsen-Anhalt gibt es eine Reihe an Terminen, die mehr sind als Pflichtveranstaltungen: Events, bei denen Begegnung, Karriere, Bewegung und Teamspirit im Mittelpunkt stehen – und die sowohl beruflich als auch persönlich richtig was auslösen können.

Foto: Stefan Deutsch

Warum Events 2026 wieder wichtiger werden

Viele Unternehmen stehen vor ähnlichen Fragen: Wie bleibt man als Arbeitgeber sichtbar? Wie stärkt man Teamzusammenhalt? Und wie erreicht man Menschen, ohne dass es nach klassischem Recruiting oder steifer Messe aussieht?

Gleichzeitig suchen auch viele Einzelpersonen nach Formaten, die sich gut anfühlen: neue Kontakte, Motivation, Impulse – oder einfach das Gefühl, in der Region nicht nur zu arbeiten, sondern auch wirklich etwas zu erleben.

Events können genau hier helfen – wenn sie gut gewählt sind. Denn die besten Termine sind nicht zwingend die größten, sondern die, die echten Mehrwert liefern.

Foto: Stefan Deutsch

Woran erkennt ihr ein Event, das sich wirklich lohnt?

Es entstehen Gespräche auf Augenhöhe (keine „Standnummer 34“-Atmosphäre)

Ihr trefft Menschen aus der Region, die wirklich matchen

Es bringt Bewegung rein – ins Team, ins Netzwerk oder in die Karriere

Ihr nehmt konkrete Impulse mit, nicht nur Goodie-Bags

Foto: Ronny Görsch

Welche Formate passen zu welchem Ziel?

Für frische Ideen & Austausch:

Beim hierbleiben BARCAMP entstehen die Themen direkt aus der Community – offen, spontan und ohne klassisches Bühnenprogramm. Perfekt für alle, die neue Perspektiven suchen (egal ob als Unternehmen oder privat).

Für Teamspirit im Unternehmen:

Run Germany motiviert Teams über mehrere Wochen – sammelt gemeinsam Kilometer: flexibel, standortübergreifend und ideal für Unternehmen, die Bewegung und Zusammenhalt fördern wollen.

Für deine persönliche Challenge:

Der Ultra Walk ist das richtige Ziel, wenn du dich selbst pushen willst – alleine oder mit Begleitung. Mit 10, 30, 50 oder 100 km ist für jedes Level etwas dabei.

Für Nachwuchs & Recruiting:

Das JOBS HERE Jobfestival auf dem Campus der Otto-Von-Guericke Universität verbindet Unternehmen und Studierende in lockerer Atmosphäre – ideal für erste Kontakte, echte Einblicke und Gespräche ohne Druck.

Für das große Sommer-Highlight:

Die Firmenstaffel ist Teamtag, Emotion und Afterwork-Vibe in einem – egal ob man als Unternehmen Präsenz zeigen oder als Team einfach gemeinsam abliefern will.

Für Karriere & echte Gespräche:

Das hierbleiben JOBEVENT bringt Fach- und Führungskräfte mit Arbeitgebern zusammen – ohne Messe-Steifheit. Für Unternehmen ist es Recruiting und Positionierung, für Besucher:innen ein Karriere-Update mit echten Chancen.

Foto: Philipp Bliesner

Termine 2026 im Überblick

25.–26.02. hierbleiben BARCAMP (HASOMED / Health & IT Campus)

hierbleiben BARCAMP (HASOMED / Health & IT Campus) 01.04.–09.06. Run Germany

Run Germany 30.04.–01.05. Ultra Walk (Dorint Herrenkrug Parkhotel)

Ultra Walk (Dorint Herrenkrug Parkhotel) 17.06. JOBS HERE (OVGU Campus)

JOBS HERE (OVGU Campus) 02.07. Firmenstaffel (Elbauenpark)

Firmenstaffel (Elbauenpark) 14.11. hierbleiben JOBEVENT (Festung Mark)

Fazit

2026 wird ein Jahr, in dem Sichtbarkeit, Teamspirit und Karriere nicht „nebenbei“ passieren – sondern dort, wo Menschen sich wirklich begegnen. Wer rechtzeitig plant, hat am Ende nicht nur volle Kalender, sondern auch volle Teams mit Motivation. Und wer privat dabei ist, nimmt oft genau das mit, was im Alltag fehlt: Energie, Begegnung und neue Perspektiven.

Alle Events & Infos: www.freshpepper.de/projekte