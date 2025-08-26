Seniorenzentrum Zum Alten Postamt in Halberstadt - Gute Nacht? Wir bleiben wach.

Ein einziger Knopfdruck reicht - und die Pflegekraft weiß sofort, wo Hilfe benötigt wird.

Halberstadt. Wenn der Tag sich langsam dem Ende neigt, beginnt in unseren Einrichtungen des Pflegedienst Krüger ein neuer Einsatz – leise, zuverlässig, menschlich. Auch nachts ist bei uns immer jemand da.

Pflege endet nicht um 20 Uhr, denn sie schläft nie

Während draußen alles still und dunkel wird, beginnt in unseren Einrichtungen die Nachtschicht. Für unsere Bewohner ist dieser Gedanke beruhigend, denn sie wissen: Auch nachts ist immer jemand da.

Eine Pflegefachkraft oder Nachtwache ist rund um die Uhr vor Ort. Sie macht Kontrollgänge, kümmert sich um Medikamente, reagiert auf Notrufe und ist einfach da, wenn jemand unruhig wird oder nicht schlafen kann. Mal genügt ein gutes Wort. Mal ein Glas Wasser. Und manchmal auch schnelles, professionelles Handeln.

Sicherheit, die nicht nur versprochen, sondern gelebt wird

Diese Präsenz in der Nacht ist ein zentraler Bestandteil unseres Selbstverständnisses als moderner Pflegedienstleister. Sie schafft Vertrauen – bei unseren Bewohnern ebenso wie bei ihren Angehörigen. Denn Pflege ist mehr als Versorgung: Sie ist ein Versprechen, auch in den stillen Stunden nicht allein zu sein.

Viele Menschen wissen gar nicht, dass im Betreuten Wohnen eine Nachtwache vorhanden ist. Wir erleben immer wieder, wie überrascht und erleichtert Angehörige sind, wenn sie davon erfahren. Gerade in dieser Lebensphase zählt vor allem eines: das Gefühl, sicher und gut aufgehoben zu sein – zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Einrichtung Halberstadt: Modern, wohnlich und bestens abgesichert

Ein besonders gutes Beispiel für unser Nachtkonzept ist unsere neue Einrichtung in Halberstadt. Hier ergänzen wir die persönliche Betreuung durch eine zentrale Notrufanlage. Ein einziger Knopfdruck reicht – und die Pflegekraft weiß sofort, wo Hilfe benötigt wird. Die Technik im Hintergrund, das Herz im Mittelpunkt: Auch nachts steht bei uns der Mensch im Vordergrund. Und genau deshalb begleiten wir unsere Bewohner nicht nur durch den Alltag – sondern auch durch die Nacht. Pflege ist Vertrauen – zu jeder Stunde. Und wir sind da. Um 7 Uhr morgens. Um 15 Uhr nachmittags. Und – wie jetzt – um 23 Uhr.

Kontaktdaten:

Seniorenzentrum Zum Alten Postamt

Domplatz 13 / 13a

38820 Halberstadt

Tel. 03941 678 45 51

E-Mail mail@pflegedienst-krueger.de

Internet: www.kruegergruppe.de