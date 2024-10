In Wernigerode entsteht an der Zaunwiese ein innovatives und nachhaltiges Bauprojekt, das nicht nur Wohnraum schafft, sondern gleichzeitig die Region stärkt: Drei starke Partner –

Industriebau Wernigerode GmbH, VBS IMMO und die VitaConSana Unternehmensgruppe – investieren gemeinsam in eine moderne Servicewohnanlage. Mit einem Investitionsvolumen von fast 14 Millionen Euro wird ein ehemaliges brachliegendes Gewerbegebiet in neuen Wohnraum umgewandelt. In 4 Häusern entstehen insgesamt 41 Wohnungen, die den Bedürfnissen des altersgerechten und komfortablen Wohnens gerecht werden. Die ersten Mieterinnen und Mieter können bereits ab Februar 2025 einziehen.

Die Industriebau Wernigerode GmbH, die als Bauträger und Investor fungiert, hat bei der Vergabe der Aufträge besonderen Wert daraufgelegt, regionale Unternehmen einzubinden. Das sorgt nicht nur für kurze Wege und eine enge Zusammenarbeit, sondern auch dafür, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt.

Maßgeschneidertes ServiceWohnen für ein selbstbestimmtes Leben

Im Mittelpunkt des Projekts steht ein innovatives Wohnkonzept, das von VitaConSana verantwortet wird: das ServiceWohnen. Das Konzept zielt darauf ab, Menschen ab Renteneintrittsalter, die ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit im Alltag schätzen, ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Mit dem ServiceWohnen in der Zaunwiese genießen die Mieterinnen und Mieter zahlreiche Annehmlichkeiten, die den Alltag erleichtern und über einen Servicevertrag geregelt sind. So steht bspw. ein Concierge zur Verfügung, der nicht nur als Ansprechpartner für alltägliche Belange fungiert, sondern auch zahlreiche Services wie Botendienste, Post- und Paketannahme und Terminabstimmungen übernimmt.

Das soziale Miteinander wird im großzügigen Gemeinschaftsbereich gefördert, der einen Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten wie Kochkurse, Spieleabende oder Familienfeiern bietet. Auf Wunsch können verschiedene hauswirtschaftliche Dienstleistungen wie Reinigungs- und Wäscheservice gebucht werden. Das Modell des ServiceWohnens bietet eine hohe Flexibilität und wird damit den individuellen Bedürfnissen und Lebensumständen gerecht – von absoluter Selbstständigkeit bis hin zu einem bedarfsgerechten Servicepaket, das bspw. auch ambulante Pflege oder Physio- und Ergotherapie beinhalten kann. Für VitaConSana ist dabei das Unternehmensmotto „Leben in guten Händen“ der Leitstern: „Unser Ziel ist es, dass Menschen in ihren eigenen vier Wänden selbstbestimmt bis ins hohe Alter leben können – und dass sie gleichzeitig bei Bedarf auf professionelle Unterstützung zählen können,“ erklärt Geschäftsführer Steffen Rogge.

Nachhaltige Investition mit sozialer Verantwortung

Die Harzer Volksbank eG tritt bei diesem Projekt nicht ausschließlich als Finanzierungspartner, sondern über die VBS IMMO auch als Investor auf. “Wir sind überzeugt, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können”, so Vorstandssprecher der Harzer Volksbank eG, Heino Oehring.

Das Wohnprojekt trägt zur Verbesserung der Lebensqualität der Mieterinnen und Mieter bei und fördert die Gemeinschaft in unserer Region. Ein solches Projekt gelingt nur mit lokalen starken Partnern, welche die Region und ihre Besonderheiten kennen.

Firmendaten:

VitaConSana Unternehmensgruppe

Heltauer Platz 1

38855 Wernigerode

Telefon 03943 69 58 300

Web www.servicewohnen-harz.de

Foto: Logo

Industriebau Wernigerode GmbH

Dornbergsweg 22

38855 Wernigerode

Telefon 03943 5650

Web www.industriebau-wernigerode.de

Foto: Logo

Harzer Volksbank & Sallier Immobilien GmbH

Breite Straße 3

38855 Wernigerode

Telefon 03943 9036 0

Web www.vbsimmo.de