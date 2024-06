Seit Apple 2007 das erste iPhone vorstellte, galt der Konzern als Vorreiter der Smartphone-Entwicklung. Zuletzt holte die Konkurrenz im Wettbewerb um das beste Handy mächtig auf. Mit dem iPhone 15 hat der Konzern jetzt wieder Boden gut gemacht. Die aktuellen Absatzzahlen am chinesischen Markt untermauern das eindrucksvoll. So gut verkauft sich das Gerät und das zeichnet es aus.

Aktueller Absatz in China massiv gestiegen

Im September 2023 wurde das iPhone 15 erstmals vorgestellt. Kürzlich wurden nun die aktuellen Absatzzahlen am chinesischen Markt veröffentlicht. Nach diesen ist in China der Verkauf im April 2024 um 52 Prozent gestiegen. Für einen Hard- und Softwarehersteller, der bereits am Markt etabliert ist, sind das stattliche Gewinne. Sie lassen die Analysten aufhorchen. Kenner der Branche wissen, dass der chinesische Markt in der Technologieentwicklung eine große Bedeutung hat. Das ist nicht nur der Fall, weil China nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Das Land gilt als technikaffin und ist bekannt für ein breites Interesse an Hardwareprodukten von höchster Qualität. Aber was sind die Eigenschaften, mit denen die aktuelle Generation der iPhones beim Nutzer punktet?

Das bietet das iPhone 15

Der Konzern bringt mit der kostengünstigeren Basis-Version iPhone 15 und einem iPhone 15 Plus zwei Versionen in verschiedenen Preiskategorien und mit unterschiedlichen Vorteilen auf den Markt. Optisch orientieren sich beide des beliebten iPhone 15 am bewährten Look der vorherigen iPhone-Version. Technisch wurde einiges verbessert. Gegenüber der Plus-Version fällt die Basis-Variante mit 6,1 Zoll und 2556 x 1179 Pixeln handlicher aus. Das Profigerät ist 6,7 Zoll groß und kann 2796 x 1290 Pixel vorweisen. Beide Modelle verfügen über eine 48-MP-Hauptkamera. Das Plusmodell bietet ein Teleobjektiv inklusive leistungsfähiger Zoom-Funktion. Was das Fotografieren betrifft, bewegt sich Apple auf gewohnt hohem Niveau. Erstmals ist auch die Basis-Version mit Dynamic Islands ausgestattet. Diese Funktion beschleunigt das Zusammenspiel von Hardware und Software und unterstützt durch eine Kleinanzeige am oberen Rand des Displays eine flexible Nutzung von Apps im Alltag.

Diese vier Dinge schätzen Verbraucher am meisten:

- Hochleistungsgerät mit zahlreichen Funktionen

- helles Display mit exzellenter Optik

- modernes Gerätedesign und angenehme Haptik

- Kamerafunktionen auf höchstem Niveau

Geräteleistung auf vielen Ebenen verbessert

Eine praktische Änderung ist der Umstieg auf einen USB-C-Anschluss. Für Verbraucher bedeutet dies, dass sie keine Spezialkabel mitbringen müssen. Sie können künftig Ladekabel von Android-Nutzern zum Aufladen nutzen. Bei der technischen Umsetzung ist Apple gewohnt konsequent. So ist über den USB-Anschluss nicht nur das Aufladen des Geräts möglich. Die Einbindung von Festplatten und der direkte Anschluss an einen Fernsehbildschirm sind kein Problem. Insgesamt ergeben sich damit viele Nutzungsmöglichkeiten. Neben der 48 Megapixel starken Hauptkamera setzt Apple beim iPhone 15 auf einen neuen Chip. Dieser ist wesentlich leistungsstärker als die Vorversion und beschleunigt und verbessert die Geräteleistung erheblich. Angesichts der soliden Verbesserung des Geräts auf vielen Ebenen macht es sich positiv bemerkbar, dass der Preis im Vergleich mit der vorherigen Variante nur moderat angehoben wurde.