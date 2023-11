Sonae Arauco ist eines der weltweit wichtigsten Unternehmen in der Holzwerkstoffindustrie mit seinem bedeutendsten Markt in Deutschland – doch außerhalb der Werkshallen hat den Namen in der Regel noch kaum jemand gehört. Kein Wunder, denn Sonae Arauco ist ein typischer Hidden Champion.

Die wohnliche Küche in der Lieblingsfarbe, der Kleiderschrank in Holzoptik, der geschwungene Tresen in der Bar um die Ecke oder die Dämmplatte in der Wand – Sonae Arauco ist an vielen Orten zuhause. Der Holzwerkstoffhersteller vertreibt seine Produkte vor allem als Zulieferer an andere Unternehmen. Diese fertigen aus den Platten langlebige, recycelbare und attraktive Produkte für das Wohnen und Leben. So kommen die Holzwerkstoffe von Sonae Arauco – unter anderem Spanplatten, MDF (Mitteldichte Faserplatten) sowie OSB (Oriented strand board) – zum Beispiel im Innenausbau, in der Möbelproduktion und auf dem Bau zum Einsatz. Dadurch haben viele Menschen Produkte von Sonae Arauco in ihrem eigenen Zuhause, wissen es aber nicht, da ihnen nur der Küchenhersteller oder die Möbelmarke bekannt sind.

Lokal verwurzelt

Weltweit verfügt das Unternehmen über 23 Produktions- und Vertriebsstandorte und exportiert seine Produkte in rund 70 Länder. Im Jahr 2022 machte es einen Umsatz von rund 1,143 Milliarden Euro. Damit gehört Sonae Arauco zu den „Global Playern“ der Branche und entsprechend vielfältig sind die Aufgaben an den verschiedenen Standorten. Mit mehr als 1.100 Mitarbeitenden und den höchsten Verkaufszahlen ist Deutschland dabei der wichtigste Markt und Nettgau das größte Werk mit rund 400 Mitarbeitenden. „Das Besondere an der Arbeit hier ist die Internationalität, aber auch die Tatsache, dass Sonae Arauco stark regional verwurzelt ist. Das macht die Arbeit spannend und eröffnet beste Perspektiven, ohne dass man in eine Metropole ziehen muss“, sagt Dr. Steffen Körner, Geschäftsführer der Sonae Arauco Deutschland GmbH. „Wir haben ein breites Spektrum an hochqualifizierten Mitarbeitenden, vom Schichtführer bis zum Ingenieur. Es sind Leute mit großem Fachwissen, was uns hilft, in der Produktion und der Entwicklung weiter voranzukommen.“ Das Unternehmen hat in Nettgau kürzlich acht Millionen Euro in eine neue Produktionslinie investiert und sichert somit nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeitenden, sondern auch die zahlreicher lokaler Zulieferer, Händler und Geschäftspartner, die mit dem Hersteller zusammenarbeiten.

Foto: Sonae Arauco

Nachhaltige Zukunft

Wichtig für Sonae Arauco: Zukunftsfähigkeit. Hergestellt aus erneuerbaren und recycelbaren Ressourcen sind die holzbasierten Lösungen Teil einer biologischen Kreislaufwirtschaft. Der Anteil an recyceltem Holz in einigen Produkten beträgt schon jetzt bis zu 75 Prozent und soll in den nächsten drei Jahren 85 Prozent erreichen. In Nettgau gibt es einen Recycling Tower, in dem bereits täglich rund 800 Tonnen recyceltes Holz verarbeitet werden. Holz ist aber auch deshalb so nachhaltig, weil es die besondere Fähigkeit besitzt, CO2 zu speichern, das die Hauptursache für den Klimawandel ist. Bei der nachhaltigen Transformation der Bauindustrie will das Unternehmen daher die wichtige Rolle seines Portfolios nutzen und seinen Beitrag leisten.