Wir rocken den alten Gutshof!

Der alte Gutshof in Langenapel lernt das Tanzen

Zur schönsten Nacht des Jahres wird es laut im alten Gutshof in Langenapel. Dort friert am 31.12.2022 niemand, denn JPD spielt heiße Rythmen. Die DJ`s Jan und Peter Döbbelin, bekannt von vielen Feiern, dem Nysmarkt, der Aktion „Salzwedel wird laut“ und nicht zuletzt den Tanzabenden im Bartelskamp, sind mit einer enorm breiten Musikpalette bereit, um mit einem „Rums“ das alte Jahr 2022 zu beenden und das neue Jahr 2023 einzuläuten.

Kartenvorverkäufe sind direkt HIER möglich oder vor Ort bei folgenden Vorverkaufsstellen:

➡️ Fleischerei Nimmergut in Wallstawe

➡️ Raiffeisen Tankstelle in Diesdorf

➡️ Imbiss zum Altperver Bahnhof in Salzwedel

➡️ Pension „Zum Bartelskamp“

Jeweils zu den bekannten Öffnungszeiten!

An folgenden Tagen erhaltet Ihr auch Karten in der Location Zum alten Gutshof in Langenapel:

Dienstag, 11.10.2022 17:00 – 19:00 Uhr

Dienstag, 08.11.2022 09:00 – 11:00 Uhr

Freitag, 18.11.2022 17:00 – 19:00 Uhr



Der Preis für die Eintrittskarten im Vorverkauf beträgt 120,00 € pro Person, inklusive Essen und Getränken (außer Cocktails).

Fahrdienst

Damit Ihr entspannt zur Silvesterparty in Langenapel und wieder nach Hause kommt, richten wir einen Fahrdienst ein.

Kosten pro Person/Fahrt 8€