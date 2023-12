Was gibt es Schöneres als diese vorweihnachtliche Stimmung gemeinsam mit Familie oder Freunden zu genießen. Man kann winterliche Ausflüge unternehmen oder die Weihnachtsmärkte in der Region besuchen. Der marego-Regionalverbund in Magdeburg hat für die unternehmungslustige Weihnachtsmarkt-Hopper einen klugen Tipp, um günstiger und bequem zu fahren: Die Minigruppen-Tageskarte.

Was sind die Vorteile der Minigruppen-Tageskarte von marego?

Die Minigruppen-Tageskarte ist für bis zu fünf Personen ab 6 Jahren gültig. Mit ihr kommt die Minigruppe überall im marego-Verbundgebiet hin und zurück, so oft sie wollen. Es stehen Busse, S-Bahnen und Züge zur Verfügung. Und obendrein gibt es keinen Zapfenstreich um Mitternacht, denn die Minigruppen-Tageskarte gilt bis 4 Uhr des Folgetages.

Wo kann man die eine Minigruppen-Tageskarte kaufen?

Die Minigruppen-Tageskarte können Reisende bequem an Standautomaten, an den Automaten in den Fahrzeugen, bei den Fahrpersonalen, in allen Verkaufsstellen der beteiligten Verkehrsunternehmen, online über www.abelio.de oder www.bahn.de sowie über www.insa.de erwerben. Mobil kaufen Sie am besten über die insa-App, der easyGO App und dem DB Navigator. Für 3.56 € pro Person geht es zum Beispiel mit der Minigruppen-Tageskarte samstags in nur 26 Minuten von Schönebeck nach Magdeburg inklusiver Stadtverkehre in diesen Städten, beispielsweise zum Einkaufbummel ins Allee-Center. Für eine fünfköpfige Familie oder eine Shoppingtour mit Freunden wären das gerade mal 17,80 Euro.

Das Liniennetz im marego Verbundgebiet. Foto: marego

Wo gilt die Minigruppen-Tageskarte?

Die Minigruppen-Tageskarte gilt im gesamten Verbundgebiet auf der erworbenen Verbindung und schließt die Landeshauptstadt Magdeburg sowie die Landkreise Börde, Jerichower Land und den Salzlandkreis ein. Darüber hinaus sind Wolfsburg und Helmstedt sowie weitere Orte in Niedersachsen integriert. Auch für die Buslinie 100 der PVGS von Magdeburg nach Haldensleben/Born beispielsweise kann eine marego-Fahrkarte erworben werden.

Mit der Minigruppen-Tageskarte alle Weihnachtsmärkte im Verbundgebiet besuchen

Bevor am 24. Dezember das letzte Kalendertürchen geöffnet und Heiligabend gefeiert wird, stimmen an vielen Orten die Advents- und Weihnachtsmärkte in Sachsen-Anhalt auf das christliche Fest ein. Im marego-Verbundgebiet freuen sich die Betreiber der großen und kleinen Weihnachtsmärkte, egal ob über einen längeren Zeitraum oder nur ein kleines Wochenende lang in Magdeburg, Burg, Bernburg, Haldensleben, Staßfurt, Gommern sowie allen anderen Orten auf viele Besucher. All diese weihnachtlichen Märkte sind mit der Minigruppen-Tageskarte zu erreichen. Welche Linien der Busse, S-Bahnen und Züge die Reisenden zu den jeweiligen Orten bringen, ist im Marego Liniennetzplan ersichtlich.