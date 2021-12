Autohaus Peugeot Schulze sucht Mitarbeiter: "Loyalität ist unser Fundament"

Geschwister in einem Unternehmen. Geht das gut? - Ja, sogar sehr gut. Das beweisen die Geschwister Nadine Soszynski und ihr Bruder Michael Kreutzburg. Sie gehören zu den führenden Köpfen im Peugeot Autohaus Schulze und beschäftigen an vier Standorten mehr als 40 Mitarbeiter. Beide möchten, dass dieses Team schnellstmöglich wächst.

Denn folgende Stellenangebote sind zu vergeben:

- KFZ-Mechatroniker/-in

- Lagerist/-in

- Buchhalter/-in

- Serviceassistent/-in

- Servicetechniker/-in



Grundsätzlich gilt für Nadine Soszynski, dass durch Wille und Interesse alles erlernbar ist. Daher ist jede Bewerbung willkommen, gern auch von Quereinsteigern. Wer eine aussagekräftige Bewerbungsmappe hat? Gut. „Willkommen sind aber auch die Bewerber, die lieber vorab telefonieren und sich persönlich vorstellen möchten“, macht die Geschäftsführerin, Nadine Soszynski deutlich. „Uns liegt viel am Erstkontakt und am persönlichen Gespräch. Denn genau hier können wir herausfinden, welche Vorstellungen beide Seiten haben und wie wir zusammenarbeiten wollen.“

Das Peugeot Autohaus Schulze bietet seinen Mitarbeitern:

- Gute Einarbeitung

- Leistungsgerechte Vergütung

- Familiäre Arbeitsatmosphäre

- Qualifizierungen

- Weiterbildungen

- Mitarbeitervorteile rund ums Auto

- Prinzip Leistungsprämie

- Gesundheitsvorsorge

- Mitarbeiter Parkplätze

Dass Quereinsteiger im Autohaus Schulze gern gesehen sind, liegt an der familiären Historie des Unternehmens. Sowohl Nadine Soszynski als auch ihr Bruder Michael Kreutzburg sind selbst als junge Erwachsene quer in den Betrieb eingestiegen. Firmengründer und Vater, Klaus Schulze, förderte ihre Pläne.

Nadine Soszynski wollte ursprünglich Tiermedizin studieren. Doch Klaus und Cornelia Schulze, warben unermüdlich um das Verkaufstalent ihrer Tochter. So begann diese 2002 eine Juniorausbildung bei Peugeot und lernte so den Beruf und die Firma von der Pike auf kennen. Das Studium zur Betriebswirtin im KFZ-Gewerbe folgte, bevor sie 2015 die Verantwortung als Geschäftsführerin übernahm.

Bei Bruder Michael Kreutzburg legten die engagierten Eltern einen ähnlich guten Köder aus. Beruflich auf dem Weg zum Radsportprofi, half er neben dem Sport immer wieder freiwillig im Autohaus. Für ihn ein guter Ausgleich zum Leistungssport. Als aus dem Leistungssport 2010 Hobby wurde, weckten Klaus und Cornelia Schulze das Interesse ihres Sohnes für die berufliche Zukunft im Unternehmen. Wenig später legte der heutige Standortleiter im Peugeot Autohaus Schulze in Haldensleben, das Zertifikat als Businesskundenverkäufer ab.

Doch es kommt familiär gesehen noch besser, denn auch der ein oder andere Ehepartner ist an Bord. Und alles funktioniert. Harmonisch und vor allem erfolgreich. Das behauptet die Geschäftsführerin nicht nur, sondern hier sprechen die Fakten für sich. Die meisten Mitarbeiter sind entweder schon viele Jahre oder sogar schon seit der Gründung vor mehr als 30 Jahren dabei. Besonders stolz sind sie auf die loyalen und treuen Mitarbeiter. „Sie sind unser Fundament“, so die Geschäftsführerin. Viele von ihnen kennen mich schon von Kindheit an. Gemeinsam haben wir alle Höhen und Tiefen gemeistert. Das wünschen wir uns auch für die Zukunft.“

Was wünscht sich das Magdeburger Peugeot-Team noch? „Auch in Zukunft für die tollsten und treuesten Kunden in der Region da sein zu können. Dafür geben wir jeden Tag unser Bestes“, verspricht Nadine Soszynski.