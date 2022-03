Brandstiftung in Gardelegen: Oldtimer und Kellertüren brennen

In Gardelegen hat es am Dienstagabend (1. März) gleich zweimal gebrannt. Einmal haben unbekannte Täter einen Oldtimer in einer Autowerkstatt in Brand gesetzt. Desweiteren haben zwei Kellertüren in der Otto-Nuschke-Straße in Gardelegen gebrannt.

Gardelegen (vs) - Ein Passant hat am Dienstag (1. März) gegen 17.45 Uhr in der Gardelegener Schillerstraße ein brennendes Auto unter einem Carport einer dort ansässigen Autowerksatt entdeckt. Es handelt sich dabei um einen Oldtimer (Peugeot), welcher restauriert werden sollte.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Altmarkkreis Salzwedel hervorgeht, betrat eine bisher unbekannte Täterschaft den Hof mutmaßlich durch das offene Tor und entzündete das Auto. Das Dach des Carports wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Der Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Zu einem weiteren Brand kam es am gleichen Tag gegen 18.15 Uhr in der Otto-Nuschke-Straße in Gardelegen. Hier entdeckte ein Anwohner einen Brand, als er sein Fahrrad im Keller abstellen wollte und informierte die Feuerwehr. Es wurden offensichtlich zwei Kellertüren gewaltsam geöffnet und die als Sichtschutz dienenden Folien an den Türen in Brand gesetzt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Hinweise, die zur Aufklärung dieser Straftaten beitragen könne bitte an die Polizei Gardelegen unter 0390747240.