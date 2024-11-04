Datenschutzinformation "Landes-Sonderauslosung von LOTTO Sachsen-Anhalt"

Mit der nachfolgenden Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Umstände der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten informieren:

Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Media Mitteldeutschland GmbH, Bahnhofstraße 17, 39104 Magdeburg

Datenschutzbeauftragter

Sie erreichen unseren Datenschutzbeauftragten unter:

Rechtsanwalt Markus Selent, Schwanebecker Chaussee 5, 13125 Berlin, E-Mail: selent@point-of-law.de

Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Das umfasst die Ermittlung des Gewinners, die Benachrichtigung des Gewinners, und die Übermittlung des Gewinns. Rechtsgrundlage ist der Gewinnspielvertrag (Art 6 Abs. 1 b DSGVO), dessen Bedingungen sich aus den Teilnahmebedingungen ergeben.

Empfänger von personenbezogenen Daten

Innerhalb des Unternehmens erhalten nur diejenigen Stellen Ihre Daten, die diese zur Durchführung des Gewinnspiels Karat benötigen. Auch von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter und sonstige Dienstleister können zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien IT-Dienstleistungen, Logistik, Telekommunikation sowie Druckdienstleistungen.

Die Daten des Gewinners, wie Name, Anschrift und E- Mailadresse werden dem Veranstalter zur Verifizierung des Gewinners übermittelt.

Informationen geben wir sonst nur weiter, wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter diesen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z.B. öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Ämter, Finanzbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung sein. Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur Datenübermittlung erteilt haben.

Drittlandtransfer

Die Übertragung Ihrer Daten in ein Drittland findet nicht statt.

Dauer der Speicherung (Löschung)

Wir verarbeiten und speichern Ihre Daten für die Dauer des Gewinnspiels. Nach Abschluss des Gewinnspiels, d.h. Auskehrung des Gewinns an den Gewinner werden Teilnehmerdaten gelöscht.

Gewinnerdaten, die im Zusammenhang mit Buchungsbelegen stehen werden in zugriffsbeschränkter Form aus steuerlichen Gründen 10 Jahre aufbewahrt.

Betroffenenrechte und Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Sie haben das Recht:

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von