Der Stadtrat Magdeburg im Liveticker

Werden in Magdeburg neue Schulen gebaut? Gibt es bald für alle Schüler kostenfreie Fahrscheine? Die Stadtrats-Ergebnisse im Liveticker:

Magdeburg - Wichtige Entscheidungen stehen am Donnerstag in Magdeburg an. Die Tagesordnung des Stadtrats ist über 80 Punkte lang. Unter anderem wird über den Ausbau der Schulkapazitäten diskutiert und abgestimmt.

Für die Thomas-Mann-Gemeinschaftsschule soll ein Neubau am Winterhafen entstehen. Dazu wird ein Platz für eine weiterführende Schule in Magdeburg gesucht. Zur Abstimmung steht auch die Einführung der komplett kostenlosen Fahrt für alle Magdeburger Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre ohne eigenes Einkommen. Vorab zeichnet sich eine Mehrheit für den Start des Schülertickets im August 2021 ab. Im nichtöffentlichen Sitzungsteil steht der Schweizer Regisseur Julien Chavaz als Generalintendant des Theaters Magdeburg ab August 2022 zur Wahl.