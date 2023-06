Fußballprofi Felix Nmecha könnte ein glücklicher Mensch sein. Er gilt als außerordentlich talentierter Mittelfeldspieler, und seine Karriere nimmt gerade große Fahrt auf. Neben Borussia Dortmund sollen die englischen Premier-League-Clubs Manchester United und Newcastle United an dem 22-jährigen Spieler, der noch einen Vertrag bis 2025 beim VfL Wolfsburg hat, interessiert sein. Und in der Premier League werden gigantische Gehaltssummen gezahlt, auch ihr internationaler Status ist längst ein Maßstab in der globalen Fußballwelt.

Doch inzwischen braut sich Unheil über Nmecha zusammen, weil er sich in sozialen Medien unter anderem transfeindlich geäußert hat.

Zu Beginn des „Pride-Monats Juni“ teilte der tiefgläubige Christ zuletzt ein Video des Accounts „reformedbychrist“, auf dem die „Pride-Bewegung“ dem Teufel zugeordnet wird. Schnell löschte er es wieder, als ihm auffiel, dass sein Beitrag für mächtige Irritationen sorgte, berichtete „Waz online“. Später teilte er einen Post des umstrittenen US-Moderators Matt Walsh, in dem das Coming-out eines Trans-Kindes thematisiert wird. „Wenn wir nicht sehen, was daran falsch ist“, kommentierte Nmecha. Nach Kritik distanzierte er sich, so die „Waz“ gestern, und schrieb: „Ich bereue es, das gepostet zu haben. Ich bin nicht damit einverstanden, wie er seine Überzeugungen vermittelt, und ich stimme auch nicht mit allem überein, was er sagt. Ich bin nicht homophob. Ich grenze niemanden aus. Ich liebe alle Menschen.“

Laut Informationen der „Bild“ und der „Welt“ sei Nmecha für die Länderspiele gegen die Ukraine, Polen und Kolumbien nicht nominiert worden, weil der DFB zunächst mit Nmecha und seinem Club Wolfsburg sprechen wolle, bevor er ihn wieder einlädt. Der Verband teilte mit: „Wir werden das Gespräch mit Felix vor der nächsten Nominierung suchen.“ Der Grund seien „Irritationen und Fragen zu seiner Meinung und Haltung gegenüber queeren Geschlechtsidentitäten und sexueller Orientierung“, so „Welt online“. Der DFB wolle von Nmecha wissen, wie er sich zu den sensiblen Themen positioniert.

„Ich glaube noch immer, dass die Bibel Gottes Wort ist, und ich glaube daran, dass jeder seine wahre Identität durch eine Beziehung zu ihm findet“, hatte Nmecha ebenso auf die Kritik zum Posten des Walsh-Videos geschrieben.

Die „Waz“ schreibt dagegen, dass man bei DFB nicht plane, „noch einmal zu reden“. Dies sei die Aufgabe des VfL Wolfsburg. Allerdings findet sich in dem gestrigen Bericht der „Waz“ zu dieser Aussage keine personalisierte Quelle.

Nmecha sieht sich offenbar nicht nur als Fußballer, sondern auch als konservativer Christ, der Botschaften auch mittels seiner Popularität weitergeben will. „Waz“-Autor Thomas Gassmann meint, dass sich Nmecha mit dieser Einstellung auf „sehr dünnem Eis bewege“.

Seine Religion will Nmecha nicht als Privatsache führen, und große Danksagungen sind ihm dabei nicht fremd. Nach seinem einzigem Spiel für die deutsche Nationalmannschaft schrieb er: „Das ist wirklich ein Moment, den ich nie vergessen werde. Ich gebe Jesus die ganze Ehre.“