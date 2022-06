Die Union wackelt

Sechs Wochen vor der Bundestagswahl schmilzt der Abstand zwischen Schwarz und Grün. In der CDU wächst die Unruhe, die Wahl doch noch an die Grünen zu verlieren.

Magdeburg - Für die Union läuft es derzeit nicht rund. Ihr Kanzlerkandidat Armin Laschet kommt bei der Wählerschaft nicht gut an, liegt bei Stimmungstests hinter seinen Konkurrenten Olaf Scholz (SPD) und Annalena Baerbock (Grüne). Seine Schmunzel-Fotos während der Flut und die Debatten um Plagiate in einem Buch drücken die Sympathiekurve. Zuletzt erreichte Laschet magere 13 Prozent Zustimmung. Acht Punkte hinter Scholz und sogar drei Punkte hinter Baerbock, die wegen Zitat-Schludereien und verspäteter Verdienstmeldungen an den Bundestag ihren Wahlkampfstart total verstolpert hatte. Liebling der Befragten war Markus Söder von der CSU, den würden 38 Prozent zum Kanzler wählen – allein, Söder steht nach dem verlorenen Machtkampf in der Union nicht zur Wahl. Gibt es einen überraschenden Gewinner?