Einbruch in Supermarkt in Wolmirstedt- Zeugen blockieren Fahrzeug der Täter

Unbekannte Täter haben Donnerstagnacht versucht den Geldautomaten im Edeka-Markt in Wolmirstedt aufzubrechen. Zeugen hatten den Einbruch beobachtet und haben daraufhin das Fahrzeug der Täter blockiert.

Wolmirstedt (vs) - Zwei unbekannte Täter haben Donnerstagnacht (3. März) gegen 4 Uhr die Türen zum Edeka Markt in Wolmirstedt in der Rogätzer Straße aufgebrochen.

Wie aus der Mitteilung des Polizeireviers Börde hervorgeht, fuhren die Täter mit einem schwarzen Audi Kombi auf den Parkplatz. Zeugen hörten einen akustischen Alarm, fuhren zum Parkplatz und blockierten den schwarzen Audi.

Zwei männliche, schwarz gekleidete Personen seien dann aus dem Markt herausgekommen und auf den Pkw der Zeugen zugegangen. Einer der beiden maskierten Männer habe eine Eisenstange erhoben und damit gedroht. Die Zeugen setzten daraufhin mit ihrem Pkw zurück. Der Mann schlug mit der Eisenstange auf das Auto der Zeugen und verschwand daraufhin gemeinsam mit seinem Komplizen im Audi in Richtung B 189.

Die Polizei hat festgestellt, dass die beiden Täter sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt verschafft haben. Ziel war der Geldautomat, der wahrscheinlich mit der Eisenstange aufgehebelt werden sollte. Dies ist den Tätern nur teilweise gelungen, weil sie möglicherweise den Pkw der Zeugen gehört haben und dadurch gestört wurden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde wohl nach dem erfolglosen Aufbruchsversuch die Sprengung des Geldautomaten vorbereitet, da ein Kabel bis zum teilgeöffneten Automaten verlegt wurde. Die Spezialisten von der Spurensicherung des Kriminaldauerdienstes der Polizeiinspektion Magdeburg haben die ersten Ermittlungen aufgenommen.