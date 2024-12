Ein gemeinsamer Zechabend endete in der Dessauer Innenstadt mit einem nächtlichen Polizeieinsatz.

Schlägerei in Dessaus Innenstadt

Dessau/MZ. - Eine Schlägerei in einer Privatwohnung in der Zerbster Straße wurde dem Polizeirevier Sonntagnacht angezeigt. Warum sich die Beteiligten gegenseitig Ohrfeigen verpasst haben, ist unbekannt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich ein 16-jähriger Dessauer, sowie ein 60-jähriger Dessauer jeweils mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen. Beide Personen seien erheblich alkoholisiert gewesen. Verletzungen waren nicht ersichtlich.

Gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.