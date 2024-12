Die Evangelische Kindertagesstätte „St. Marien“ in Bülzig lebt die christlichen Traditionen. Was der Pastorin und den Kindern viel Spaß bereitet.

Evangelische Kita „St. Marien“ in Bülzig: Warum die Pastorin zu Besuch ist und was Leiterin Svenja Siebert besonders schätzt

Bülzig/MZ. - Mit viel Empathie und Freude empfängt die 27-jährige Svenja Siebert „ihre“ Kinder und Gäste in der evangelischen Kindertagesstätte St. Marien in Bülzig. Seit August 2024 ist sie Leiterin dieser Kita. Svenja Siebert ist in Zahna aufgewachsen und lebt jetzt in Mühlanger. Sie ist evangelisch getauft und in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen.

Die Kita-Chefin berichtet: „Es werden bei uns Kinder aller Konfessionen und auch nicht konfessionell gebundene Kinder aufgenommen, das heißt, nicht alle sind christlich getauft. Hier bei uns machen die Kinder Erfahrungen mit christlichen Traditionen, Ritualen und Festen. Es geht um die Vermittlung christlicher Grundwerte wie Toleranz, Achtung und Respekt vor Mensch und Natur. Wir wollen für die Kinder eine Atmosphäre schaffen, die ihnen vermittelt, dass sie angenommen, geschätzt, geliebt und wertvoll sind, so wie sie sind.“

In gutem Austausch

„Die Kita“, sagt Svenja Siebert weiter, „ist ein guter Raum für die Thematisierung der kirchlichen Feste übers Jahr. Es ist schon bedauerlich, dass viele Kinder eigentlich nicht mehr wissen, warum Weihnachten oder Ostern gefeiert wird, dass es hierbei nicht nur um Essen, Trinken, Party und Konsum geht. Wir feiern am 31. Oktober jeden Jahres übrigens das Reformationsfest und nicht Halloween.“

Die für den Pfarrbereich Zahna verantwortliche Pastorin Judith Kölling kommt regelmäßig in die Kita, um mit Kindern und Erziehern in gutem Austausch zu sein. Besonders beliebt bei den Kindern sind die Andachten mit der Pastorin, die zugleich ausgebildete Gemeindepädagogin ist und mindestens soviel Spaß wie die Kinder bei diesen Andachten hat.

Svenja Siebert leitet die Kindertagesstätte in Bülzig. (Foto: Siebert)

Das zeigte sich auch kürzlich am Nikolaustag. Die Andacht widmete sich an diesem Tag natürlich dem Thema „Nikolaus“. Eine äußerst lebhafte Runde war zusammengekommen, um in Liedern, Geschichten, Bewegungsspielen und Gesprächen dem Geheimnis des Nikolaus auf die Spur zu kommen. Pastorin Kölling ermunterte auch zu Fragen zum Thema. Da blieb fast keine Hand unten, von der Scheu, die bei Erwachsenen in solchen Runden manchmal auftritt, war keine Spur. Am meisten beschäftigte die Kinder die Frage, warum der Nikolaus alles, was er hat, verschenkt. Die Antwort der Pastorin – „Weil er Kinder liebt und ihnen was Gutes tun möchte“ – brachte in die Kindergesichter eine neue leichte Mischung von Erstaunen und Zuversicht. Gut, dass sie sich auf diese Liebe verlassen können.

Viele gute Mitstreiter

Kita-Leiterin Svenja Siebert kann auf die Unterstützung vieler guter Mitstreiter bauen. Da ist natürlich zuerst ihr engagiertes Kita-Team zu nennen und dann auch die Eltern der Kita-Kinder, die das Kita-Konzept voll mittragen. Elternsprecherinnen sind aktuell Tina Schenk und Janine Habedank aus Bülzig. Gute Synergien ergeben sich durch die Zusammenarbeit mit dem Verein „Aktives Bülzig“. Man unterstützt sich gegenseitig bei der Vorbereitung von Festen.

Antje Harm, Geschäftsführerin des „Zweckverbandes Kindertagesstätten im Evangelischen Kirchenkreis Wittenberg“, wertschätzt besonders die gute Zusammenarbeit zwischen Pastorin, Kirchenmusiker und Gemeindekirchenrat mit der Bülziger Kita. „Der Zahnaer Kantor Michael Weigert leistet für die musikalische Früherziehung wertvolle Unterstützung“, unterstreicht Antje Harm.

Aktuell hat die evangelische Kindertagesstätte in Bülzig eine Kapazität von 49 Plätzen, wovon 48 belegt sind. Die Kinder werden in drei Gruppen betreut: die Kindergartengruppe mit 25 Kindern, fünf Krippenkinder und 18 Hortkinder. Seit den Jahren 2019/20 ist in Bülzig ein starker Zuzug junger Familien zu verzeichnen. Aktuell wohnen alle Kinder der Bülziger Kita direkt in Bülzig. Es werden bei freien Plätzen generell auch Kinder aus dem Umland aufgenommen. Kleinere Gruppen, ein familiäreres Umfeld, Anschluss an Bus und Bahn sind neben der Vermittlung christlicher Werte Vorteile, mit denen die Bülziger Kindereinrichtung punkten kann. Ab Januar 2025 ist die Vollverpflegung der Kita-Kinder durch eine Kooperation mit dem „Burgstübchen“ Zahna geplant.