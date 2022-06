Model Lena Gercke ist schwanger

Magdeburg/DUR/ab - Via Instagram bestätigt Lena Gercke endlich, was viele Fans schon seit einigen Wochen vermuten: Die 34-Jährige ist schwanger.

Für GNTM-Siegerin und ihren Partner Dustin Schöne ist es bereits das zweite Kind. Bereits vor zwei Wochen machten Paparazzi-Fotos die Runde, auf denen Gercke mit einem Bäuchlein zu sehen war.

Bestätigen wollte das Topmodel die Gerüchte damals noch nicht - führte ihre Fans sogar mit einem Foto in die Irre, auf welchem der Bauch geschickt kaschiert wurde.

Doch nun hat das Schweigen ein Ende. Mit in einem lockeren Kleid und deutlicher Babykugel teilte sie die Neuigkeiten via Instagram mit ihren Followern. Dazu schrieb sie: "Eins plus Eins gleich Vier!"