Ein Wintergarten ist auf einem Gutshof in Demker nahe Stendal in Flammen aufgegangen. Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Brand in Demker bei Stendal: Ein Wintergarten ging in Flammen auf. Zwei Menschen erlitten eine Rauchgasvergiftung. Symbolbild:

Demker (vs) - Auf dem Gutshof in Demker nahe Stendal ist ein Wintergarten am späten Sonntagnachmittag in Flammen aufgegangen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Brand. Die Feuerwehr sei mit 70 Kameraden zum Einsatz gekommen und habe ein Übergreifen des Brandes auf das Einfamilienhaus verhindert, so die Beamten. Wegen des Brandrauchs sei dieses jedoch zunächst nicht bewohnbar.

Zwei Menschen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.