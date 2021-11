Hochmoderne Apotheken weiter im Wachstum 

Ein Jahrhundert ist eine lange Zeit, selbst für Gesundheitsexperten. Doch auf eine so lange Erfolgsgeschichte kann das Expertenteam um Apotheker Boris Osmann zurückblicken. Einst 1889 unter dem Namen Stern-Apotheke im Breiten Weg in Magdeburg gegründet, zählt das Unternehmen mittlerweile zu den modernsten Apotheken in Deutschland. Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind hier ernste Themen, die mutig vorangetrieben werden, bis hin zum CO2-neutralen Arbeitgeber. Das Osmannsche-Rezept: kluges Management, Innovation und Investitionsbereitschaft.

Inhaber Boris Osmann (Foto: MZ)

Auf dem Weg zum CO2-neutralen Arbeitgeber

„Ich möchte für meine Mitarbeiter moderne Arbeitsplätze schaffen, sie auf dem Weg in die Digitalisierung mitnehmen und das Thema Nachhaltigkeit in unserem Unternehmen ernsthaft leben“, erklärt Geschäftsführer Boris Osmann. „Unsere Fahrzeugflotte ist fast komplett auf E-Mobile umgerüstet und wir beleuchten unsere Räume ausschließlich mit LED-Lampen. Dank einer hochmodernen Photovoltaikanlage und einem eigenen Blockheizkraftwerk erzeugen wir sowohl unseren eigenen Strom als auch unsere eigene Wärme. Unser Ziel ist es, schon bald ein CO2-neutral zu sein.“

Team Apotheke (Foto: MZ)

100 Mitarbeiter beschäftigt Boris Osmann heute. Allen liegt die Gesundheitsvorsorge, die Genesung und die Gesunderhaltung der Kunden am Herzen. Damit dieses Erfolgsteam weiter wachsen kann, werden dringend folgende Teamplayer gesucht:



Apotheker/innen

PTA

Hiermit können die neuen Mitarbeiter rechnen:

hochmoderner, attraktiver Arbeitsplatz

freundschaftlicher, familiärer Umgangston

übertarifliche Entlohnung

bis zu 35 Urlaubstage

gemeinsame Unternehmungen

Fort- und Weiterbildungen

Kita-Zuschuss

kostenfreie Parkplätze

„Jeder, der bei uns arbeitet, kann sich auf seine ganz persönliche Weise einbringen und individuell verwirklichen“, verspricht Boris Osmann seinen neuen Apotheker/innen und pharmazeutisch-technischen Assistenten. Für Individualität und Vielfalt am Arbeitsplatz stehen auch die exklusiven Services, die in den Magdeburger Filialen neben der Versorgung von Medikamenten angeboten werden. Unter anderem zählen die maxxipharm apotheke und die Stern-Apotheke am Hasselbachplatz, zu den wenigen „Babyfreundlichen Apotheken“ in Deutschland.

Kirsten Nowatschek (vorne) und Patrica (hinten) (Foto: MZ)

Einzigen „Babyfreundlichen Apotheken“ in Magdeburg

Dieses Qualitätssiegel hat sich das Team 2010 erarbeitet. Dazu haben sich die Mitarbeiter umfassend fortgebildet, eine strenge Prüfung vor einem externen Gutachter absolviert und drei Jahre später rezertifiziert. In unserem Still- und Wickelraum können Sie sich ungestört um ihre Babys kümmern. Unser Sortiment reicht von Medela Stillwäsche über spezielle Produkte der Bahnhofsapotheke Kempten bis hin zu empfohlenen Nahrungsergänzungsmitteln für Schwangere. Auch der Chef hat 2010 die Qualifizierung mitgemacht und wie er sagt „sehr viel dazugelernt“.

Für Vielfältigkeit steht vor allem die Stern-Apotheke auch in Bezug auf Mehrsprachigkeit. Denn möglichst alle Kunden zu verstehen und mit ihnen kommunizieren zu können ist Boris Osmann in der multikulturellen Studentenstadt Magdeburg sehr wichtig. Zum Alltagsgeschäft gehört der kostenfreie Lieferservice. Ist ein Medikament, ein kosmetischer Artikel oder andere Produkte mal nicht vorrätig, wird dieser noch am selben Tag nach Hause geliefert. „Das ist eine lokale und schnelle Alternative zum Versandhandel“, so der Geschäftsführer. Auch das Rezept kann digital übermittelt werden. Entweder über die eigene App „Stern-Apotheke Magdeburg“ oder einfach per WhatsApp. Was digital möglich ist, wird aufgegriffen und umgesetzt.

Boris Osmann im Logistikzentrum Irxleben (Foto: MZ)

Logistikzentrum mit Sterilherstellung & Versandhandel

Neben den beiden Apotheken in Magdeburg gibt es ein hochmodernes Logistikzentrum in Irxleben. Hier werden Covid-19-Impfstoffe teils bei minus 80 Grad Celsius gelagert. Vom Logistikzentrum Irxleben aus findet die Imfpstoffversorgung aller Impfzentren und Arztpraxen in Sachsen-Anhalt während der Pandemie statt. Auch der gesamte Versandhandel aller Apothekenprodukte wird hier koordiniert und abgewickelt. Zudem ist die Sterilherstellung in Irxleben angesiedelt. Eine wichtige und schnellwachsende Sparte, in der sterile Arzneimittel und Zytostatika hergestellt werden. Nur wenige Apotheken in Deutschland sind auf dem Gebiet spezialisiert – ideal für Apotheker, die sich weiterentwickeln möchten.

