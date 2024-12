Ideen zum Fest: Was Händler in Köthen ihren Kunden als Geschenk für Weihnachten empfehlen

Michael Koch ist Inhaber der gleichnamigen Parfümerie in Köthen am Markt. Schöne Düfte sind seine Empfehlung fürs Fest.

Köthen/MZ. - „Am 24. Dezember“, sagt Michael Koch mit ziemlicher Gewissheit, „haben wir hier 99 Prozent Männer im Laden.“ Männer, die für ihre Liebste einen schönen Duft kaufen möchten. Das sei bisher in jedem Jahr so gewesen. Warum sollte es diesmal anders sein?

Zeit ist noch genug, ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Immerhin eine gute Woche. Allerdings sei der Zug bei Sonderwünschen oder speziellen Flacon-Größen jetzt abgefahren. Bestellungen, die auch noch vor Weihnachten bei ihm eintreffen, konnte Michael Koch letztmalig am gestrigen Freitag aufgeben. Andererseits sind die Regale voll. Dass es seiner Kundschaft da manchmal schwer fällt, sich zu entscheiden, kann er gut verstehen. Deshalb rät der Experte, den Duft-Kauf etwas vorzubereiten. Man könnte vorher zum Beispiel klären, ob der oder die Beschenkte blumige, leichte, frische oder eher schwere, orientalische Düfte bevorzugen.

Eine weitere Option: „Man schenkt den Duft, den die Person zuletzt hatte.“ Das mag nicht sonderlich kreativ sein, dafür etwas sicherer als komplett ungewohntes Duft-Terrain zu betreten.

Für den Einkauf rät Michael Koch außerdem, nicht zu viele Düfte zu probieren. „Das bringt nichts. Spätestens nach drei, vier Düften riecht man gar nichts mehr.“ Mit dem Umtauschen von Düften ist es so eine Sache: „Wir können ausgepackte Waren nicht zurücknehmen.“ Allerdings bietet der Geschäftsinhaber an, eine Probe abzufüllen.

Jenny Böttcher arbeitet in der Spielwarenabteilung der Drogerie Müller und empfiehlt unter anderem „Große kleine Edelsteine“. (Foto: Sylke Hermann)

„Wenn der Kassenbon da ist und die Ware unbeschädigt in der Originalverpackung zurückgebracht wird, ist ein Umtausch natürlich möglich“, sagt Jenny Böttcher. Sie arbeitet in der Spielwarenabteilung der Drogerie Müller in Köthen. Ihre Empfehlung für den Gabentisch: „Ein Spiel für die ganze Familie.“ Damit der Nachwuchs nicht das gesamte Weihnachtsfest am Tablet oder an der Spielekonsole verbringt. Puzzles mit 1.000 Teilen seien sehr beliebt. Und bei den Spielen sei die Auswahl schier grenzenlos. Auf Wunsch berät Jenny Böttcher die Kunden gern und ist überzeugt, dass Spiele eine sehr gute Geschenkidee sind.

Stefanie Eisenberg, die im April 2023 den „Landschuppen“ am Kugelbrunnen eröffnete, empfiehlt Keramikhäuser. (Foto: Sylke Hermann)

Bei Stefanie Eisenberg im „Landschuppen“ dreht sich vor Weihnachten vieles um Dekorationsartikel. Ihr Tipp: Keramikhäuser, die man mit einem Teelicht bestücken kann. „Die Häuser gibt es in verschieden Farben und Größen. Sie können das ganze Jahr über stehen bleiben und sind auch ein hübsches Mitbringsel.“ Ihre Erfahrung in diesem Jahr: „Ich glaube, viele schenken Geld und suchen noch eine Kleinigkeit dazu.“

Im April 2023 eröffnete Stefanie Eisenberg ihren Laden am Kugelbrunnen in Köthen. Ein Jahr habe sie gebraucht, das Sortiment zu komplettieren. Jetzt hofft sie, dass in der letzten Woche vor Weihnachten die Umsätze hochgehen, auch wenn sie merkt, dass etliche Kunden sich einschränken müssen.