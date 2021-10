Industriebau Wernigerode: Als Bauingenieur neue Maßstäbe setzten

Visionäre suchen Bauingenieur

Sie haben Visionen vom Bauen, wollen Ihre Spuren in der Region hinterlassen? Dann kommen Sie zu uns und werden unser InGENIEur! Wir, die Industriebau Wernigerode GmbH, zählen zu den Top-Arbeitgebern in der Baubranche. Mit uns setzen Sie neue Maßstäbe durch umwelt- und kostenbewusstes Bauen. Für unsere Niederlassungen in Schönebeck, Staßfurt und Wernigerode suchen wir

Bauingenieure Hochbau für Bauleitung und Kalkulation <<Link auf Jobportal folgt>>

Als Bauingenieur neue Maßstäbe setzen (Foto: Industriebau Wernigerode GmbH)

Ein freundliches und kompetentes 150-köpfiges Team freut sich auf Sie und Ihr Know-How. Wir zählen uns zu den modernen Arbeitgebern in Sachsen-Anhalt mit guten Arbeitsbedingungen für unsere Angestellten. Was bedeutet, dass wir allen Bewerbern einen erfüllten Job anbieten inklusive:



- Mitarbeiterparkplatz

- Familienfreundlichkeit

- Interessante Angebote für die betriebliche Altersvorsorge

- moderne und mobile Arbeitsplatzgestaltung‘

- Firmenhandy

- moderne EDV-Ausstattung

- ergonomische Arbeitsplätze

- Sachzuwendungen.



Wir erwarten dafür von unseren zukünftigen InGENIEuren, dass Sie unsere Ideen vom lösungsorientierten Planen, Bauen und Betreiben von Bauprojekten verstehen und umsetzen. Denn seit mehr als 30 Jahren ist die Industriebau Wernigerode GmbH für Kunden ein Garant für komplette Pakete, vom Rohbau bis hin zur schlüsselfertigen Realisierung. Unsere Hauptgeschäftsfelder sind:



- Wohnungsbau

- Industrie- und Gewerbebau

- Bauten der öffentlichen Hand

- Projektentwicklung/ÖPP

- Bauträger

- Sanierung von Gebäuden.

Ein Blick auf unsere Homepage www.industriebau-wernigerode.de lohnt sich, schon allein, um sich durch unserer Referenzliste zu klicken. Hier sehen Sie einen Querschnitt unserer Projekte. Sie prägen das Antlitz von Städten und Gemeinden. Wir hoffen, dass auch Ihre realisierten Visionen hier bald sichtbar sind.



Sie sind über 25 Jahre, haben ein abgeschlossenes Ingenieurstudium im Bereich Bauwesen oder ähnliches? Dann senden Sie uns Ihre kurze Bewerbung mit Zeugnissen und Nachweisen an karriere@industriebau-wernigerode.de oder postalisch an Industriebau Wernigerode GmbH, Marko Müller, Dornbergsweg 22, 38855 Wernigerode.



Wir haben anfangs behauptet, einer der Top-Arbeitgeber in der Baubranche in Sachsen-Anhalt zu sein. Sind Sie neugierig, was unsere eigenen Mitarbeiter dazu sagen?