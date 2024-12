Seit kurzem knallt es wieder vermehrt in Bernburg. Welche Stadtteile besonders von den Explosionen betroffen sind und was die Polizei und die Stadt Bernburg nun unternehmen - das droht den Tätern.

Ist die Böllerbande zurück in Bernburg?

Immer wieder explodieren Böller in Bernburgs Innenstadt.

Bernburg/MZ. - Einige Zeit ist es verhältnismäßig ruhig in den Nachtstunden in Bernburg gewesen. Doch seit kurzem werden die Saalestädter immer wieder unsanft durch lautes Knallen aus dem Schlaf gerissen.

Gleich in mehreren Stadtteilen gehen immer wieder Böller in die Luft. Besonders betroffen laut einer nicht repräsentativen Umfrage auf dem Instagram-Kanal von MZ Bernburg sind die Bernburger Talstadt, das Stadtzentrum und der Süden der Stadt rund um den Zepziger Weg. „Die Talstadt ist ein richtiges Zentrum für Böller“, schreibt eine Leserin, „es nervt, weil Hunde jetzt schon verstört sind“, schreibt eine andere.

Schäden angerichtet

Unklar ist jedoch noch, ob es sich um dieselben Täter wie vor etwa einem Jahr handelt. Damals hatten die Böllerattacken schwere Schäden verursacht. So wurden Zigarettenautomaten gesprengt, ein Parkscheinautomat durch die Explosion zerstört und zuletzt sogar Schausteller in ihrem Wohnwagen mit der Pyrotechnik angegriffen. Nach umfangreichen Ermittlungen konnten mehrere Jugendliche ermittelt und auch Pyrotechnik sichergestellt werden.

Wegen der jüngsten Vorfälle in den zurückliegenden Tagen ist auch die Bernburger Stadtverwaltung alarmiert. „Uns sind die Vorfälle bekannt und wir stehen mit der Polizei in Kontakt“, sagte Bernburgs Stadtsprecherin Julia Tarlatt auf Nachfrage der MZ.

Polizei sucht Zeugen

Auch die Polizei ist nach den vermehrten Böllerattacken in den zurückliegenden Tagen in Alarmbereitschaft. „Es konnten auch schon zwei Kinder ermittelt werden“, sagte eine Polizeisprecherin auf MZ-Nachfrage. Ihnen wurde die Pyrotechnik abgenommen, sichergestellt und sie zurück zu den Eltern gebracht. Bisher spricht die Polizei aber lediglich von Einzelfällen und nicht von einer Serie wie im vergangenen Jahr. Jedoch gehen die Ordnungshüter davon aus, dass sich die Böllerei kurz vor dem Jahreswechsel sogar noch etwas verstärken könnte. Um das zu unterbinden, sei die Polizei vor allem auf die Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Wer etwas beobachtet, sollte sich im Polizeirevier melden und sich auch das Aussehen und die Bekleidung der Täter merken, damit sie zur Verantwortung gezogen werden können. Denn die Verwendung von Pyrotechnik ist strafbar (siehe nebenstehenden Beitrag).

Die Böllerattacken scheinen aber nicht nur ein Problem in Bernburg zu sein. Auch betroffene Leser aus Könnern und Nienburg haben sich bei der MZ gemeldet und von ähnlichen Vorfällen berichtet. Auch dort würden die Betroffenen immer wieder in den späten Abendstunden und nachts von den Detonationen aus dem Schlaf gerissen. Die Polizei in Bernburg nimmt weitere Zeugenhinweise entgegen unter folgender Telefonnummer: 03471/37 90.

Das droht den Tätern

Bei dem Zünden von Feuerwerkskörpern handelt es sich nicht immer nur um eine Ordnungswidrigkeit. Wenn es sich um nicht zugelassene Polenböller handelt, verstoßen die Täter gegen das Sprengstoffgesetz. Und das kann nicht nur teuer werden, sondern auch eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen. Laut Bußgeldkatalog können Personen, die illegale Feuerwerkskörper benutzen mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden. Anderweitige Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ziehen ein Bußgeld bis zu 10.000 Euro nach sich. Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist nur um die Jahreswende erlaubt.