Landstraße 163 im Geiseltal wird ausgebaut

Magdeburg - Das Land investiert in den Ausbau der Landstraße 163 im Geiseltal mehr als 900 000 Euro. Die Arbeiten an dem etwa ein Kilometer langen Abschnitt bei Mücheln-Stöbnitz (Saalekreis) beginnen an diesem Montag und sollen am 2. Oktober beendet sein, teilte das Verkehrsministerium am Freitag in Magdeburg mit. Neben dem Ausbau der Straße werde auch die Entwässerung neu strukturiert. Während der Bauarbeiten werde die L163 gesperrt. Autofahrer müssten Behinderungen in Kauf nehmen. Je nach Baufortschritt würden zwei Umleitungsstrecken eingerichtet, hieß es.