Magdeburg: Betrunkener Radfahrer fährt 13-jähriges Mädchen an

Magdeburg (dapd). Ein betrunkener Radfahrer hat in Magdeburg ein 13-jähriges Mädchen angefahren und ist geflüchtet. Das Kind wurde bei dem Unfall am Donnerstagabend leicht verletzt und musste ambulant behandelt werden, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte. Der Radfahrer wurde von beherzt einschreitenden Passanten gestoppt. Bei ihm wurde ein Alkoholwert von 2,2 Promille gemessen. Er muss sich laut Polizei wegen Unfallflucht verantworten und um seinen Führerschein bangen.