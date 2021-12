Unfall mit Krad in Magdeburg fordert ein Todesopfer

Am frühen Montagmorgen ist es in Magdeburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Krad gekommen.

Zu einem tödlichen Unfall mit einem Krad kam es am frühen Montagmorgen in Magdeburg. Symbolbild:

Magdeburg (vs) - Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am frühen Montagmorgen auf der Schönebecker Straße in Magdeburg. Dies teilte die Polizei mit.

Demnach kam ein 30 Jahre alter Kradfahrer aus Magdeburg in Richtung Schönebeck von der Fahrbahn ab und fuhr in ein dort geparktes Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam ist bislang noch nicht geklärt.

Der Kradfahrer wurde in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Dort erlag er später seinen schweren Verletzungen.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme, Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Schönebecker Straße etwa drei Stunden lang gesperrt.