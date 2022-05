Marktführer sucht Problemlöser! Werde Prüfingenieur bei TÜV Nord Mobilität

TÜV Nord Mobilität beschäftigt in Sachsen-Anhalt rund 100 Mitarbeiter und sucht zur sofortigen Einstellung Prüfingenieure. Das Stellenangebot richtet sich an ausgebildete Prüfingenieure und Jobsuchende, die Prüfingenieur werden möchten. Denn die Ausbildung oder Weiterbildung zum Prüfingenieur gibt gratis zum neuen Job.

Das Kerngeschäft des Marktführers in der Überwachung der Einhaltung von Richtlinien, ist die Betreuung von Autohäusern und Werkstätten in der Region um Halle und Magdeburg. Auftraggeber sind öffentliche Dienstleister und privatwirtschaftliche Unternehmen. Die TÜV Nord Mobilität betreibt zehn Standorte in Sachsen-Anhalt und wirbt um neue Prüfingenieure mit einer „attraktiven Work-Life-Balance“ im Job.

Was bietet der Arbeitgeber TÜV Nord Mobilität?

unbefristete Festeinstellung

Weihnachtsgeld

Urlaubsgeld

Vermögenswirksame Leistung

Betriebliche Altersvorsorge

Tarifgehalt mit Anpassung der Gehälter alle 2-3 Jahre

automatische Gehaltssteigerung nach Zugehörigkeit

verschiedenste Zulagen z.B. für freiwilligen Wochenenddienst

38,5 Stunden Woche

30 Tage Urlaub mit zusätzlich Silvester und Weihnachten frei

Spesenabrechnung (Verpflegungsmehraufwand und Kilometergeld)

verschiedenste Vergünstigungen bei Versicherungen und anderen Firmen

Leistungsprogramm mit entsprechender Vergütung

Vorsorgeuntersuchungen

und vieles mehr…

Aus- und Weiterbildung zum Prüfingenieur bei TÜV Nord Mobilität

Gute Voraussetzung für eine Weiterbildung zum Prüfingenieur ist ein technisches Studium, beispielsweise im Maschinenbau, Elektrotechnik oder in Fahrzeugtechnik. Auch Quereinsteiger mit einer technischen Berufsausbildung und einer Affinität zu KFZ-Technik sind gern gesehene Bewerber.

Die Ausbildung ist dual und dauert 10 Monate. Der theoretische Teil wird an der TÜV-Akademie gelehrt und kommt, ebenso wie die praktische Ausbildung an unterschiedlichen Ausbildungsorten zum Einsatz. Das erworbene Fachwissen wird in Zwischenprüfungen abgefragt. Am Ende der 10-monatigen Ausbildung schreiben die künftigen Prüfingenieure eine Hausarbeit.



Parallel absolvieren die angehenden Prüfingenieure die Fahrschule aller fehlenden Fahrzeugklassen. Sämtlich Ausbildungskosten übernimmt TÜV Nord Mobilität bei Zahlung des vollen Gehalts.



Nach bestandener Prüfung erhalten die Absolventen einen amtlichen Stempel und somit die Befähigung als Prüfingenieur und Betrauter vom Staat seine neue berufliche Tätigkeit auszuüben.

Welche Karrierechancen haben Prüfingenieure?



Zunächst winkt jedem Prüfingenieur eine toller krisensicherer Job bei der TÜV Nord Mobilität an einem der zehn Standorte in Sachsen-Anhalt. Wer anderes vorhat, dem stehen die Türen in anderen Geschäftsfeldern der deutschlandweit agierenden TÜV Nord Group offen. Auch die Gründung eines eigenen Unternehmens ist eine Option den Prüfingenieur. Eine Karriere geht auch als Führungskraft oder Referent im technischen Bereich.





Bernhard Gruschinski arbeitet als Prüfingenieur bei der TÜV Nord Mobilität in Wernigerode. (Foto: Jakob Hahne)

Welche Tugenden brauchen Prüfingenieure?

Teamfähigkeit

gefestigte Persönlichkeiten die kein Problem mit Autoritäten haben

junge Menschen die Erfahrungen im Dienstleistungssektor oder ein außergewöhnlich gutes Verständnis für das Kundengeschäft mitbringen

offene freundliche und interaktive junge Menschen mit angenehmer Ausstrahlung

Problemlöser keine Verkomplizierer

stressbeständig und fleißig

in den richtigen Momenten zurückhaltend und demütig gegenüber dem Kunden (professionelles Auftreten)

Lösungsorientiert

Bereitschaft zu Außendienst mit Termindruck

Affinität zu KFZ Technik und Kundendialog

Akquisepotenzial

Fähigkeit zum sicheren und gewandten bewegen sämtlicher Fahrzeugklassen

Bewerben Sie sich jetzt HIER!

Der folgende Kurzfilm zeigt die facettenreiche und anspruchsvolle Arbeit der Sachverständigen bei TÜV NORD Mobilität.