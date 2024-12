Bad Dürrenbergs Ortswehrleiter Daniel Bucks und sein Sohn Lenny waren unter den ersten Kunden, die am 17. Dezember in die neue McDonald's-Filiale am Autohof Nempitz kamen.

Die ersten Burger, die am Dienstag im neuen McDonald’s auf dem Autohof Nempitz über die Theke gingen, hatten Bad Dürrenbergs Ortswehrleiter Daniel Bucks und sein Sohn Lenny bestellt. Sie seien gegen 14 Uhr schon mal dagewesen, doch da war die Filiale noch geschlossen. „Dann haben wir eben noch eine Runde gedreht.“ Sie hätten durchs Stadtgespräch mitbekommen, dass die Filiale am Dienstag öffnen solle. „Da haben wir gesagt: Das gucken wir uns an.“

Noch nicht installiertes IT-Zubehör sei der Grund dafür gewesen, dass die Filiale am Dienstag nicht schon vormittags öffnen konnte, erklärte Franchisenehmer Boris Werner. Das fehlende Zubehör war vom Paketzusteller an der Tankstelle nebenan abgegeben worden, doch man habe keine Benachrichtigung erhalten. Es seien vormittags schon so viele Leute gekommen, dass man schließlich einen Zettel angebracht habe: „Liebe Gäste, unser Restaurant ist noch nicht geöffnet.“

Um 16 Uhr ging es dann los. Die größte Herausforderung sei aktuell, Personal zu finden, erzählte Restaurantbetreiber Boris Werner. Viele seien über die Feiertage schon verplant, würden in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Werner ist Chef der Systemgastronomie Saaletal GmbH und hat bereits mehrere McDonald’s-Filialen in der Region eröffnet, beispielsweise in Merseburg, Jena und Apolda. Bei der Eröffnung in Jena seien innerhalb der ersten Stunde über 100 Kunden gekommen, erinnert er sich.

Auch in Nempitz öffnete sich die automatische Schiebetür aller paar Sekunden, nachdem der Zettel mit dem „Wir haben noch geschlosen“-Hinweis abgenommen worden war. Christiane Bornschein aus Bad Dürrenberg und Diana Focke aus Rückmarsdorf gehörten ebenfalls zu den ersten Gästen.

„Wir wollen aber nur einen Kaffee“, sagten die beiden Frauen lachend, als sie das Schnellrestaurant betraten und von Romy Ast von der Systemgastronomie Saaletal direkt Willkommenspräsente in die Hand gedrückt bekamen: Sekt, McDonald's-Socken, McDonald's-Tasse. Auch sie hätten durch ihr Umfeld von der Eröffnung erfahren und sich dann auf einen Kaffee am Eröffnungstag verabredet, erzählten die beiden Freundinnen.

Jetzt müsse der ganze Betrieb erst einmal anlaufen, sagt Betreiber Boris Werner. Er erhofft sich Klientel sowohl von der Autobahn als auch aus dem Umland. „Es ist ja keine klassische Autobahn-Filiale, sondern eben in der Nähe der Autobahn.“ Pendler, Urlauber und eben auch Leute aus Bad Dürrenberg, Lützen und Umgebung bis nach Leipzig und Markranstädt erwarte er als Kundschaft.

In den kommenden Monaten müssen in und um die neue Filiale noch Restarbeiten erledigt werden, beispielsweise muss der Outdoor-Spielplatz noch fertiggestellt werden. Die McDonald's-Spielplätze hätten bestimmte Böden aus einer gummiartigen Masse, die in flüssiger Form eingegossen werde und dann mehrere Tage trocknen müsse, erklärt Werner. In den Wintermonaten mache sich das schlecht, weil man mehrere Tage mit über 10 Grad Celcius brauche. Auch eine Hundewiese soll noch entstehen.