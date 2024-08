Wenn im Herbst der Wind wieder stärker weht, ist es Zeit, dass die Drachen fliegen. Wenn sich die bunten Luftakrobaten in den Himmel erheben, dann findet auch wieder das Drachenfest in Magdeburg, präsentiert von der MWG-Wohnungsgenossenschaft eG Magdeburg, statt. Am 21. September lädt die Volksstimme zur 33. Auflage des Festes in den Florapark-Garten ein. Von 13 bis 17 Uhr gibt es ein buntes Programm für die ganze Familie. Im Interview verrät Sabine Zander, Leitung Marken- und Kundenevents/Eventmanagement bei der Volksstimme, worauf sich die Gäste in diesem Jahr freuen dürfen.

Drachenfest der Volksstimme am 21.9.24 ab 13 Uhr im Flora-Park Garten – Familienfest für große und kleine Drachenbändiger

1. Frau Zander, bereits zum 33. Mal findet das Drachenfest statt. Wie hält man die Veranstaltung nach so vielen Jahren spannend für die Gäste?

Das ist eine gute Frage! Zum einen gilt es natürlich bewährte Teile der Veranstaltung fortzuführen. Es gibt von Seiten der Besucher ja auch eine gewisse Erwartungshaltung, denn viele Familien kommen immer wieder. Es gibt heute junge Eltern, die uns erzählen, dass sie selbst schon als Kind auf unserem Fest Drachen haben steigen lassen.

Zum anderen gilt es aber auch, mit der Zeit zu gehen und ein abwechslungsreiches Programm zu bieten. Das gilt sowohl für die Bühne, als auch für das Umfeld. In diesem Jahr wird sich zum Beispiel die MWG mit eigenen Attraktionen als starker Partner im Rahmen seiner Jubiläumsfeierlichkeiten präsentieren. Darauf freuen wir uns sehr.

Möglicherweise ist das ein Weg, den wir in der Zukunft vermehrt eingehen werden. Die Integration von Partnern, denen die Familien eben so sehr am Herzen liegen wie uns.

2. Ein Highlight war in den vergangenen Jahren immer die Drachenbauwerkstatt. Wird es sie in diesem Jahr geben?

In Zeiten, in denen man für relativ wenig Geld Flugdrachen kaufen kann, die hervorragende Flugeigenschaften haben, ist eine Drachenbauwerkstatt ja beinahe ein Anachronismus. Man könnte sich ja mit einiger Berechtigung die Frage stellen, warum wir nicht einfach Drachen verkaufen. Tatsächlich ist es aber so, dass unsere jungen Besucher die Drachenwerkstatt geradezu belagern, um dort einen Drachen mit den eigenen Händen bauen zu können.

Die Antwort lautet also: Ja, es wird sie auch in diesem Jahr geben.

3. Auf welche Programmpunkte dürfen sich die Gäste in diesem Jahr freuen?

Ich möchte da an dieser Stelle gar nicht so viel verraten. Das Bühnenprogramm wird wieder bunt und abwechslungsreich werden und neben der Drachenwerkstatt wird es Hüpfburgen, Kinderschminken und ein Glücksrad mit vielen tollen Preisen geben.

4. Können Sie uns einen kurzen Einblick in die Organisation des Drachenfestes geben?

Die Vorbereitung für das jeweils nächste Jahr beginnt schon am Tag der Veranstaltung. Man schaut sich an, was gut angenommen wurde und ob auf dem Platz alles so funktioniert, wie man es sich vorgestellt hat. Egal, wie lange man dabei ist, es findet sich immer noch Optimierungspotenzial.

Spätestens sechs Monate vor der Veranstaltung sollte man dann wissen, mit welchen Partnern man zusammenarbeitet und wie das Bühnenprogramm aussieht. Die notwendigen Genehmigungen müssen eingeholt werden und sechs Wochen vor der Veranstaltung startet dann die Bewerbung, damit dann auch wieder viele Besucher kommen.

In der Woche vor der Veranstaltung gilt es dann, alles Material zu packen. Wenn man auf der grünen Wiese aufbaut, heißt es an alles denken. Eine Steckdose, die fehlt kann vor Ort genauso Probleme machen, wie ein paar abhanden gekommene Kabelbinder. Da hilft natürlich, dass wir das Event schon viele Jahre machen. Am Tag der Veranstaltung trifft sich dann das gesamte Team zum Aufbau, damit zum Start alles parat ist. Auch hier bauen wir auf langjährige und bewährte Partner.

5. Welche Ursprungsidee steckt hinter dem Drachenfest?

Die Volksstimme engagiert sich seit vielen Jahren für Familien und Kinder. Das Pusteblume-Kinderfest und das Drachenfest gehören in jeden Jahreskalender. Bis vor wenigen Jahren hat die Lokalredaktion die besten Drachen ausgezeichnet. Diesen Wettbewerb führen wir inzwischen nicht mehr durch, weil wir einfach wollen, dass jedes Kind sich als Gewinner fühlt, wenn es seinen eigenen Drachen zum Fliegen bringt.

6. Was ist Ihr persönliches Highlight in jedem Jahr?

Ich persönlich empfinde es als große Wertschätzung, dass die MWG ihr 70jähriges Jubiläum unter anderem auf unserer Veranstaltung feiert. Es gibt viele tolle Veranstaltungen in Magdeburg, so dass die Wahl nicht auf unser Drachenfest hätte fallen müssen. Darauf bin ich schon ein bisschen stolz.

Und natürlich ist jedes Paar strahlende Kinderaugen ein Highlight. Es gibt einfach nichts Schöneres als glückliche Kinder.