Mit zwei neuen Sponsoren starten die Bobsportler des BRC Ilsenburg in die Wintersaison. Dennoch haben die Mannen um den sportlichen Leiter Gregor Riehmer ein großes Problem: das Bobteam sucht händeringend nach Anschiebern für die bevorstehenden Wettkämpfe.

Von Ingolf Geßler

Ilsenburg. Der Bob- und Rodelclub (BRC) Ilsenburg hat mit der E.ON/Avacon AG und dem Kurparkhotel "Im Ilsetal" zwei neue Sponsoringpartner gefunden. Getreu dem Motto "Mit Energie lässt sich viel bewegen" unterstützt die E.ON/Avacon AG seit vielen Jahren den Sport in der Region. "Als Partner der Wintersportler soll die enge Verbundenheit mit dem Sport im Harz verdeutlicht werden", betonte Thomas Braumann, Referent für Kommunikationsmanagement.

Horst und Martina Schwertner glauben, dass aktiver Sport einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden eines jeden leisten kann. "Gerade deshalb sehen wir unser Engagement als Partner des Sports auch als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung an", so die Inhaber und Betreiber des Kurparkhotels "!Im Ilsetal" .

Die Förderung dient der Unterstützung und weiteren sportlichen Entwicklung des Bobteams um Pilot André Lotze. In der kommenden Saison stehen neben der Qualifikation zur Deutschen Juniorenmeisterschaft auch die Teilnahme bei den "Großen", der Deutsche Meisterschaft in Winterberg, an. In diesem Zusammenhang ist der BRC Ilsenburg auf intensiver Suche nach Verstärkung für seine Bobcrew.

"Wir haben mit André Lotze, Oldie Siegfried Wader und seit neuestem mit Romy Reinhold auch bei den Damen drei Piloten im Team. Leider fehlt es uns an den erforderlichen Anschiebern", so Vereinschef Dirk Sielaff. Erste Kontakte wurden inzwischen mit den Mountain Tigers geknüpft, die Footballer signalisierten großes Interesse an einer Zusammenarbeit. Im Rahmen eines Sichtungstrainings am 23. Oktober sucht der BRC Ilsenburg geeignete Anschieber, neben Sprintstärke sollten die Interessenten keine Angst vor hohen Geschwindigkeiten haben.

Nähere Informationen im Vorfeld gibt es beim sportlichen Leiter des Ilsenburger Bobteams, Gregor Riehmer, unter Telefon 01 71/6 57 15 51 oder über die Vereinshomepage www.brc-ilsenburg.de.