Stendal/Halle/DUR. – Sachsen-Anhalt-Duell der Gegensätze: Am Sonntag trifft Lok Stendal in der Oberliga auf den VfL Halle. Die noch sieglosen Gastgeber empfangen den Tabellenführer. Das ungefährlichste Team der Liga trifft auf den besten Angriff.

Mit 10 Punkten aus drei Spielen sind die Hallenser fast perfekt gestartet. Beim einzigen noch ungeschlagenen Team der Liga ist zudem Spektakel garantiert. Satte 23 Tore sind in den vier VfL-Spielen bisher gefallen. Die Aufsteiger aus Stendal hingegen sind bisher die Minimalisten der Liga. Erst ein Punkt und ein Tor stehen auf der Habenseite.

Der hier angekündigte Livestream muss aus technischen Gründen leiden entfallen. Abonnenten des 24-Stunden-Streaming-Passes erhalten selbstverständlich den Betrag erstattet.