NORMA-Kunden können sich freuen!

Am Montag, 02.05.2022 um 07:00 Uhr eröffnet NORMA in 39104 Magdeburg, Schönebecker Straße 60 seine neue Filiale.

Einer der Gründe, warum NORMA die Preise so niedrig halten kann, besteht in einem straff und scharf kalkulierten Sortiment.

Durch den Einkauf der Artikel in großen Mengen auf den internationalen Weltmärkten werden ganz besonders günstige Einkaufspreise erzielt. Hinzu kommt ein täglich perfekt organisierter Warenumschlag der Artikel.

Einsatzfreudige Mitarbeiter sowie modernste Transportgeräte bilden die Gewähr für eine wirtschaftliche Logistik. Diese führt letztlich zu den besonders günstigen Verkaufspreisen, von denen die Kunden in erster Linie profitieren.

Grundlage der Preissenkungen, wie sie bei NORMA anzutreffen sind, dürfen als Beweis dafür gelten, dass der Discounter erzielte Preisvorteile voll an seine Kunden weitergibt.

NORMA – Qualitätsgarantie

Was die Qualität aller Produkte angeht, macht NORMA keine Kompromisse. Kein Wunder, dass viele Artikel, insbesondere NORMA-Eigenmarken, das bekannte Prüfsiegel der „Stiftung Warentest“ sowie „Öko-Test“ und „DLG“-Auszeichnungen tragen.

Liegt wirklich einmal ein Grund zur Beanstandung vor, wird die Ware anstandslos zurückgenommen und der Kaufpreis in bar zurückerstattet.

NORMA – Immer aktuell, immer Montag

Die moderne Filiale bietet ein Grundsortiment aus rund 1000 Lebensmitteln. Ergänzt wird das Sortiment durch ein wöchentlich wechselndes Angebot an nützlichen Aktionsartikeln. Die Palette reicht von Elektroartikel, Fahrradzubehör, Kleinmöbel, Werkzeug, Baumaterialien, Gartenartikel, KFZ-Zubehör, Haushaltswaren bis hin zu Textilien, Schuhen, Schreibwaren und Pflanzen.

NORMA – der Clou, immer Mittwoch

Zusätzlich zur aktuellen Werbung montags hat NORMA die Werbung mittwochs um Clou- Artikel erweitert. Clouartikel sind Aktionsartikel zu besonders günstigen Preisen.

NORMA – Wochenend-Spezial, immer ab Freitag

Zusätzlich zur aktuellen Werbung montags und mittwochs hat NORMA die Werbung am Freitag und Samstag um Spezialprodukte erweitert. Spezialprodukte sind Aktionsartikel zu besonders günstigen Preisen sowie Frischeartikel zu Aktionspreisen oder Mehrmengen (Gratiszugaben).

NORMA- täglich frisches Obst und Gemüse

Im Frischeartikelbereich findet der Kunde sorgfältig ausgewählte Obst- und Gemüseartikel, teilweise aus der Region, in Spitzenqualität zu besonders günstigen Preisen und auch als lose Wiegeware. NORMA beliefert seine Filialen täglich mit frischem Obst und Gemüse. Selbstverständlich werden auch hier strengste Maßstäbe an die Lieferanten gestellt. Von heimischen Obst- und Gemüseartikeln bis hin zu exotischen Südfrüchten finden Sie viele Artikel zum gesunden genießen.

NORMA- täglich Frischfleisch

Zusätzlich verfügt unsere Filiale über ein saisonal wechselndes Frischfleischangebot von ca. 30-40 Artikeln. Zum Wochenend-Spezial (ab Freitag) werden immer bis zu 3 Aktionsartikel zusätzlich angeboten.

NORMA- Wir backen mehrmals täglich frisch für Sie

Unsere Filiale verfügt außerdem über eine Backstation und bietet damit den Kunden stets frisch gebackene Brote und Brötchen von einfach bis körnig.

NORMA - Das große Kühl- und Tiefkühlsortiment

Besonders attraktiv ist das große Kühlwarensortiment bei NORMA. Hier sind zahlreiche Frische-Artikel, auch vegane und Bioartikel wie Wurst, Käse, Joghurt und Tiefkühlspezialitäten, wie köstliche Eiscreme, gesundes Gemüse, saftige Steaks und vieles mehr zu äußerst niedrig kalkulierten Preisen zu finden. Achten Sie auf unseren Aktionsblock im Kühlbereich. Dass auch hier ständig auf die gute Qualität geachtet wird, versteht sich von selbst, denn die NORMA – Einkäufer stellen hohe Qualitätsansprüche an alle Lieferanten.

NORMA – „Mein Weinexperte“

Im Weinregal findet der Kunde neben einer Vielzahl an ausgewählten Weinsorten verschiedener Herkunftsländer auch viele regionale Weinsorten.

Viele der NORMA angebotenen Rot- und Weißweine wurden mit Gold- und Silbermedaillen prämiert.

Darüber hinaus bietet der international ausgerichtete Discounter sowohl in seinem Standardsortiment als auch in seinen wöchentlichen Werbeaktionen Weine an, die im Fachmagazin „Die Weinwirtschaft“ ausgezeichnet wurden.

Dieser Slogan gilt in Zukunft erst recht.

Herzlich willkommen in der neuen NORMA Filiale in Magdeburg, Mo-Sa 07.00 bis 20.00 Uhr geöffnet.