In Magdeburg wurden eine Frau und ein Kleinkind schwerstverletzt auf einer Grünfläche aufgefunden.

Sturz von Balkon - 36-Jährige und Kleinkind in Magdeburg schwer verletzt aufgefunden

Eine Frau und ein Kleinkind sind in Magdeburg von einem Balkon gestürzt.

Magdeburg. - Auf einer Grünfläche vor einem Mehrfamilienhaus in der Alemannstraße in Magdeburg wurden am Samstagmorgen, 12. April, eine 36-jährige Frau und ein 1-jähriges Kleinkind schwerstverletzt aufgefunden.

Die Polizei geht momentan davon aus, dass die Frau und das Kleinkind vom Balkon gestürzt sind. Wie die Polizei mitteilt, wurden beide nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte in ein Krankhaus gebracht.

Die Hintergründe des Sturzes sind derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen.