Schwerer Unfall in Schönebeck: Das ist bisher bekannt

Schönebeck (vs) - Ein 21-jähriger albanischer Fahrzeugführer befuhr am 29. Dezember gegen 23.52 mit seinem Auto die Stadionstraße in Richtung Am Stadtfeld in Schönebeck.

Zu diesem Zeitpunkt überquerte der bevorrechtige 51-jährige Fahrzeugführer einer Sattelzugkombination den Kreuzungsbereiches Wilhelm-Hellge Straße Ecke Stadionstraße. Der 21-jährige Fahrzeugführer übersah den von rechts kommenden Unfallbeteiligten und kollidierte mit diesem.

Der 51-jährige Fahrzeugführer kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Die Sattelzugkombination musste durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen geborgen werden.

Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich für mehrere Stunden gesperrt werden. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.