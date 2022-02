Schüler erhalten "Giftblätter" - wird  Präsenzunterricht nach Ferien fortgesetzt?

Sachsen-Anhalts Schulen vergeben am Freitag Halbjahreszeugnisse. Für rund 200.000 Kinder beginnen die Winterferien. Doch wie geht es danach weiter?

Eine Klassenlehrerin hält das Zeugnis eines Schülers. Am kommenden Freitag ist letzter Schultag vor den Winterferien

Magdeburg - Rund 200.000 Schüler erhalten am Freitag in Sachsen-Anhalt ihre Halbjahreszeugnisse. «Ein weiteres Halbjahr unter Pandemiebedingungen und den damit einhergehenden Umständen hat uns allen viel abverlangt», sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) am Mittwoch. Nun hoffe man im zweiten Halbjahr auf Lockerungen und auf ein Stück mehr Normalität.

Bislang sei es mit der Aufrechterhaltung des Präsenzunterrichts im Regelbetrieb möglich gewesen, das Recht der Kinder und Jugendlichen auf Bildung und Teilhabe zu gewährleisten, sagte Feußner. Gemeinsam mit der Landesregierung sei nun beraten worden, wie der Schulbetrieb fortgesetzt werden soll. Über die Ergebnisse würden die Schulleitungen noch in dieser Woche informiert.