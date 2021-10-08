Gewinnspiel SCM-Tickets gewinnen
Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das kommende Heimspiel des
SC Magdeburg.
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen!
Veranstalter: Handball Magdeburg GmbH in der GETEC Arena.
Teilnahmeschluss:
Jeweils 2 Werktage vor Spielansetzung.
Die Tickets werden digital an die E-Mail-Adresse der Gewinner versendet.
Teilnahmebedingungen
Veranstalter dieses Gewinnspiels ist die Volksstimme Magdeburg GmbH, Bahnhofstr. 17, 39104 Magdeburg.
Berechtigt zur einmaligen und persönlichen Teilnahme sind Personen über 18 Jahren und einem Wohnsitz in Deutschland, mit Ausnahme der Mitarbeiter der Unternehmen der MGM/MGMZ, einschließlich ihrer jeweiligen Angehörigen. Die Teilnahme über Gewinnspielagenturen ist nicht möglich.
Zur Teilnahme füllen Sie bitte das Teilnahmeformular vollständig aus (Anrede, Vor-und Nachname, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort/Stadt, E-Mail-Adresse zur Zusendung der E-Tickets, Telefonnummer oder Handynummer zur Gewinnbenachrichtigung sowie Ihr Geburtsdatum).
Unter allen fristgerecht eingehenden Einsendungen entscheidet das Los.
Der/die Gewinner/in wird vom Veranstalter telefonisch/per E-Mail benachrichtigt. Der Gewinn die Tickets zum SCM Spiel werden per E-Mail an den Gewinner übermittelt. Eine Gewinnabtretung, eine Barauszahlung oder der Tausch des Gewinns ist nicht möglich. Der Gewinn ist bis zum Tag des Spiels einzulösen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Der Gewinner erklärt sich damit einverstanden mit Namen und gesondertem Foto in einer gedruckten Ausgabe der Volksstimme, in dem dazu gehörenden E-Paper und/ oder auf der Webseite www.volksstimme.de veröffentlicht zu werden.