Gute Nachrichten für alle Freibad-Begeisterten in Magdeburg. Die Stadt kündigt in einer Pressemitteilung eine verlängerte Freibadsaison an, zumindest im Carl-Miller-Bad.

Magdeburg (vs) - In Magdeburg wird die Freibadsaison 2023 verlängert. Die Stadtverwaltung hat entschieden, dass aufgrund der prognostizierten Temperaturen das Carl-Miller-Bad bis einschließlich 8. September geöffnet bleibt, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Öffnungszeiten in der Woche ab dem 4. September sind bis einschließlich Freitag täglich von 12.00 bis 18.00 Uhr.

Carl-Miller-Bad in Magdeburg bleibt länger geöffnet

Für alle anderen Bäder endet die Saison wie geplant: Hier können Magdeburger sowie Gäste zum letzten Mal an diesem Sonntag, 3. September, schwimmen und baden.

Die Strandbäder Barleber See und Neustädter See können weiterhin besucht werden, allerdings stehen kein Personal und damit keine Rettungsschwimmer sowie keine Sanitäranlagen etc. zur Verfügung, so die Stadt in der Pressemitteilung am Ende.