Stadt Zeitz investiert: Mehr Spielspaß und Bewegung für Grundschulkinder in Kayna

Kayna/MZ/ank. - Freude unter den Mädchen und Jungen der Grundschule in Kayna. Sie konnten jetzt eine neue Kletter- und Spielkombination in Besitz nehmen. Die Stadt Zeitz investierte dafür nach eigenen Angaben annähernd 19.000 Euro. Das Gerät solle dabei helfen, dass die Kinder „während des Schulalltags auch mal den Kopf freibekommen“, teilte die Stadt mit. Die neuen Spielgeräte tragen laut Stadt auch dazu bei, das Schulkonzept umzusetzen und steigere die Attraktivität der Schule. Das Spielgerät ist auf einer ehemaligen Sandspielfläche errichtet worden. Die Firma Ablass Bau aus Grana habe die ersten Vorarbeiten, den Erdaushub und die abschließende Lieferung und Verfüllung des Fallschutzes übernommen. „Gleichzeitig begann das Zeitzer Unternehmen Spielehäuser – André Hammann mit dem Bau des Außenspielgerätes, übernahm zudem Aufbau und Montage“, so die Stadt. Die Kinder testeten das Gerät gleich nach der Übergabe.