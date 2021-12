Stadtwerke Staßfurt GmbH – der lokale Energieversorger für Staßfurt und Umgebung

Heimvorteil

Einen Job in der alten Heimat finden, die Kinderbetreuung sichern, ein Haus bauen oder einfach wieder näher bei der Familie wohnen. Die Gründe, warum Menschen in den Salzlandkreis zurückkommen möchten, sind unterschiedlich. Der Salzlandkreis hat sich zu einem Wirtschaftsstandort mit Perspektive entwickelt, steht aber auch vor der Herausforderung, den Folgen des demografischen Wandels und dem damit einhergehenden Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften entgegenzuwirken.

Moderner Arbeitgeber

Als modernes, kommunales Versorgungsunternehmen bieten die Stadtwerke Staßfurt attraktive Stellenangebote. Den Stadtwerken Staßfurt liegt die verlässliche Versorgung der Staßfurter Haushalte besonders am Herzen. Neben Strom, Gas und Wärme sowie E-Mobilität gewinnt die Verfügbarkeit schneller Internetzugänge zunehmend an Bedeutung, ist bislang jedoch noch nicht überall in ausreichendem Maße gegeben So übernehmen die Stadtwerke Staßfurt neben ihren zahlreichen Dienstleistungen auch die Verantwortung, den Breitbandausbau zur Versorgung mit Highspeed-Internet in definierten Versorgungsgebieten voranzutreiben. Um das Unternehmen bei diesem ambitionierten Wachstumskurs zu begleiten, sucht das Unternehmen aktuell einen Glasfaser-Netztechniker sowie einen IT-Systemadministrator für Digitalisierungsprojekte Energie zur Verstärkung.

Julian im Büro Foto: Stadtwerke Staßfurt

Julian Zscheyge

Julian Zscheyge hat sich für ein Duales Studium der Elektrotechnik mit der späteren Vertiefung Energietechnik bei den Stadtwerken Staßfurt entschieden. Auf die Frage, warum er sich bei den Stadtwerken so wohlfühlt, hat er sofort eine Antwort parat. „Ich habe bei den Stadtwerken angefangen, da das Unternehmen auf mich einen zukunftsorientierten Eindruck gemacht hat, da vor allem die Themen Photovoltaikanlagen und Elektromobilität immer wieder präsent sind. Des Weiteren war auch noch der Standort entscheidend. Ich bin immer noch ziemlich stark mit meiner Heimat, dem Salzlandkreis, verwurzelt. Deswegen möchte ich auch auf lange Sicht hier arbeiten. Wichtig ist aber auch die Unterstützung, auf die ich während der Präsenzphasen meines Studiums zurückgreifen kann, da ich bei den Stadtwerken Staßfurt eine sehr hohe fachliche Kompetenz vorfinde. Ich freue mich auch schon auf die einzelnen Praxisphasen, da ich hier bei den Stadtwerken auch wirklich verschiedene Elektroniker und Ingenieure auf ihren Außendiensteinsätzen begleiten darf. Das eröffnet einem immer nochmal einen neuen Blickwinkel auf das Geschehen rund um das Unternehmen. Mein Ziel ist es auch, die in das Studium integrierte Ausbildung zum Elektroniker auf Basis dieser Möglichkeiten erfolgreich zu absolvieren.“

Logo Stadtwerke Staßfurt

Kontakt:

Stadtwerke Staßfurt GmbH

Personalabteilung

Athenslebener Weg 15

39418 Staßfurt

www.sw-stassfurt.de

Email: personal@sw-stassfurt.de

Tel. 03925-960-0

Facebook

Instagram: @stadtwerkestassfurt

Daten

Stadtwerke Staßfurt GmbH

Gründungsjahr: 1992

Mitarbeiter: 57

Geschäftsidee: 100% kommunales Unternehmen