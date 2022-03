Strategische Spaltung der Welt

Zunehmend wird Gewissheit, was bislang nur vermutet wurde. Wladimir Putins Feldzug gegen die Ukraine ist keine wütende Ego-Offensive gegen eine abtrünniger Ex-Sowjetrepublik. Sondern eine mit langer Hand strategisch geplante Aktion, um die Weltgemeinschaft zu spalten. Um den freien Westen zu dämonisieren und insbesondere die, die künftig auch dazugehören wollen, in seinem, Putins, Sinn zu disziplinieren. Dafür hat er längst einen starken Partner im Boot. Die aktuelle Kuschelansprache von Chinas Außenminister Wang Yi an Putins Adresse beschwört symbolträchtig gemeinsame „strategische Entschlossenheit“ und „kooperative Partnerschaft“.