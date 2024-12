Den Besuchern des Weihnachtsmarktes ist am Wochenende so einiges geboten worden. Was besonders gut bei den Besuchern ankam.

Alsleben/MZ. - Am Ufer der Saale in Alsleben ist am Samstag ein Weihnachtsmarkt für die ganze Familie veranstaltet worden. Für Groß und Klein wurde auf dem Neumarkt und in der Stadtkirche so einiges geboten. Die „Rasselbande“ des Alslebener Karnevalvereins (AKV) präsentierte sich in der Stadtkirche mit weihnachtlichen Tänzen.

Unter der Leitung von Susanne Ruß wurden diese Tänze mit Engels- und Weihnachtsmann-Kostümen extra für diesen Tag einstudiert.

„Die Kinder freuen sich zu zeigen, dass sie gut tanzen können“, meint die Leiterin. Mit „All I want its Christmas, Jingle Bell Rock und Feliz Navidad“ gelang es ihnen auch, die Herzen der Zuschauer zu erwärmen.

Buntes Programm

Die Rasselbande konnte hierfür im Kostümfundus des Karnevalvereins stöbern und das passende finden. Susanne Ruß trainiert die Kinder inzwischen seit 13 Jahren. „Die Kinder von damals sind mittlerweile schon Frauen“, sagt die Trainerin, lacht und ergänzt: „Wenn die Tänze gut klappen und die Kinder Freude haben, ist das für mich das beste Lob“.

Die Kita „Kinderland im alten Bahnhof“ eröffnete den Markt mit einem kleinen Programm. Der Heimatverein schmierte währenddessen Schmalzstullen, am Stand der Saalemühle konnten die Kinder Anhänger für den Tannenbaum und Geschenke basteln und die Karnevalisten waren für die Technik zuständig.

So waren alle Vereine des Ortes integriert und sorgten für vorweihnachtliche Stimmung bei den Besuchern. Als der Weihnachtsmann dann mit Süßigkeiten auf den Neumarkt ankam, schlugen die Kinderherzen höher. Wer wollte, konnte ihm noch seinen Wunsch für den in der kommenden Woche bevorstehenden Heiligabend verraten.

Der Posaunenchor Beesenlaublingen umrahmte unterdessen die Veranstaltung mit weihnachtlichen Klängen und animierte damit auch den ein oder anderen Besucher bei den Weihnachtsliedern mitzusingen.