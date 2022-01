Tesla kocht auch nur mit Wasser

Das große Verdienst des Elektroauto-Pioniers Elon Musk liegt in erster Linie darin, den Massenherstellern gezeigt zu haben, wie eine Revolution im PKW-Markt aussehen kann. In kürzester Zeit gelang es Musk mit seiner neuen Automarke Tesla, einen Konzern zu schaffen, der funktionierende Elektroautos produziert, die als cool und umweltfreundlich gelten. Als dann auch noch die Aktie durch die Decke ging, war klar, dass Tesla nicht so einfach wieder verschwinden würde. Und kleinere Qualitätsmängel, ungeklärte Unfälle beim Fahren mit dem Autopiloten und brennende Akkus wurden lange Zeit als Einzelfälle oder als skurrile Filmchen auf Youtube verbucht. Ob man es wollte oder nicht: Tesla war nun die Zukunft des Autobaus.

Inzwischen ist das US-Unternehmen zum global agierenden Hersteller gereift. Und jetzt zeigen sich plötzlich die Mängel, die bei Großserienherstellern auftreten. Scheinbar kleine Nachlässigkeiten mutieren zu Problemen bei hunderttausenden Fahrzeugen, deren Behebung nicht nur Millionensummen kostet, sondern vor allem Vertrauen bei potenziellen Kunden.

Bei Tesla wird doch nur mit Wasser gekocht. Oder anders formuliert: Willkommen in der Realität.