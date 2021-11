850 Menschen haben wir als als Top-Arbeitgeber überzeugt. Sie sind seit Jahren Teil unseres Teams. Jetzt sind Sie dran! Wir, die Umwelttechnik- und Wasserbau GmbH mit Hauptsitz in Blankenburg, möchten mit Ihnen regionale und überregionale Bauprojekte umsetzten. Deutschlandweit haben wir 12 Standorte. Für unseren Standort in Sachsen-Anhalt suchen wir:

- Bauleiter für Beton- und Stahlbeton

- Bauleiter für Tief-, Kanal- und Rohrleitungsbau und



- Bauleiter für Straßen- und Tiefbau.

Bauarbeiten Umwelttechnik- und Wasserbau GmbH

Die Umwelttechnik-und Wasserbau GmbH besteht seit mehr als 60 Jahren erfolgreich am Markt. Mit modernster Technik realisieren wir Projekte in ganz Deutschland. Wir bieten unseren Mitarbeitern krisensichere Jobs in einer vom Wandel geprägten Zeit. Es lohnt sich, über einen Wechsel nachzudenken. Denn hiermit können Sie als Mitarbeiter der Umwelttechnik und Wasserbau GmbH rechnen:

- unbefristeter Arbeitsvertrag,

- attraktive Sozialleistungen,

- 30 Tage Urlaub im Jahr,

- einen Dienstwagen für Bauleiter

- Firmenwagen teilweise

Bauarbeiten Umwelttechnik- und Wasserbau GmbH

- betriebliches Gesundheitsmanagement

- betriebliche Altersvorsorge

- interne und externe Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

- moderner Arbeitsplatz mit hochwertiger IT bzw. mit Qualitätswerkzeugen

- modernster Maschinenpark

- qualitativ hochwertige Arbeitsschutzkleidung

- Firmenevents

- die Sicherheit eines seit mehr als 60 Jahren etablierten und erfolgreichen Unternehmens.

Ihr Einsatzort ist Sachsen-Anhalt. Also zögern Sie nicht lange. Wir möchten Sie möglichst sofort oder schnellstmöglich einstellen und freuen uns auf Ihre Bewerbung. Genauere Infos zu den Stellenausschreibungen und weitere Jobangebote finden Sie unter www.karriere.uw.de.

Mitarbeiter Umwelttechnik- und Wasserbau GmbH

Kontakt

Umwelttechnik und Wasserbau GmbH

Ansprechpartnerin: Alexandra Bubenheim

Tel.: 0174/6343760

E-Mail: pr@uw.de